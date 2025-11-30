مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان همدان از جابه‌جایی بیش از ۷ میلیون و ۹۲۰ هزار تن کالا از مبدأ این استان به سراسر کشور در هشت‌ماهه امسال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، حمید پرورشی خرم با اشاره به اینکه کالا‌ها شامل محصولات کشاورزی، معدنی و فرآورده‌های نفتی است گفت: این میزان کالا با صدور ۴۸۰ هزار و ۶۰۰ برگه بارنامه انجام شده و نشان‌دهنده فعالیت چشمگیر بخش حمل و نقل جاده‌ای استان است.

او تصریح کرد: بیشترین حجم این جابه‌جایی‌ها مربوط به محصولات کشاورزی مانند چغندر، سیب‌زمینی و گندم، محصولات معدنی از قبیل سیمان، کلینکر، گندله آهن و سیلیس و همچنین فرآورده‌های نفتی بوده است. ️

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان همدان گفت: هم اکنون ۱۰۸ شرکت حمل و نقل جاده‌ای کالا در استان همدان فعال است.