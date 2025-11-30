فرماندار شهرستان بوموسی گفت: ثبت نهم آذر بعنوان روز ملی جزایر در تقویم رسمی کشور، نماد اهمیت بخشی به جزایر خلیج فارس و به ویژه بوموسی است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، احمد بنافی افزود: این شهرستان شامل سه جزیره بوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک، یکی از مهمترین مناطق دریایی جهان، برای حفظ امنیت، تامین انرژی و تبادل کالاست.

وی گفت: هر کشتی نفتکش و تجاری برای ورود و خروج از خلیج فارس، ناگزیر باید در آب‌های شمال بوموسی رفت و آمد کند.

