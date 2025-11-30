پخش زنده
امروز: -
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل با اشاره به تشدید نظارت بر تامین، توزیع و رصد قیمت کالاهای اساسی، از فراهم شدن امکان صدور مجوز واردات نهادههای دام و طیور به استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، بهروز خلیلی روز یکشنبه در نشست قرارگاه اقتصادی استان اردبیل با اشاره به تفویض اختیار هیأت وزیران به استانها برای بهرهگیری از ظرفیت مرزی گفت: این مجوز با هدف استفاده بهینه از ظرفیتهای استان در تأمین نهادهها صادر خواهد شد.
وی افزود: مجوز احداث انبارهای مشارکتی برای ذخیره کالاهای استراتژیک و دام و طیور نیز در داخل استان اردبیل صادر میشود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل ادامه داد: تامین شیر مدارس، نهادههای دام و طیور، نظارت بر قیمت کالاهای اساسی و همچنین آرد و نان از اولویتها است و تحلیل وضعیت بازار و کالاهای اساسی و افزایش ذخایر این اقلام به صورت مستمر در دستور کار قرار دارد.
خلیلی با اشاره به لزوم نظارت مداوم فرمانداریها و دستگاههای مرتبط بر قیمت کالاها و کیفیت پخت نان، افزود: پنج درصد نانواییهای استان اردبیل باید تا پایان امسال نسبت به پخت نان کامل اقدام کنند و فرمانداریها، دانشگاه علوم پزشکی و صنعت، معدن و تجارت باید بر روند اجرای آن نظارت داشته باشند.
وی هوشمندسازی تامین، توزیع و نظارت بر کالاهای اساسی تا پایان سال و اقدام لازم از سوی دستگاههای متولی از جمله صمت و جهاد کشاورزی برای تحقق این موضوع را خواستار شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل استمرار فعالیت رصدخانه کنترل تورم و نظارت دقیق بر تورم خوراکیها، آشامیدنیها و اجاره مسکن را ضروری دانست و بیان کرد: تعاونی روستایی باید برنامههای لازم برای تامین، ذخیره و نحوه توزیع میوه شب عید را با رعایت تکریم مردم و حفظ کیفیت محصول انجام دهد.
خلیلی همچنین به راهاندازی ۱۱ روستابازار در استان اردبیل برای عرضه مستقیم کالاها و محصولها از مزرعه تا سفره اشاره کرد و افزود: صدور مجوز برای واردات نهادههای دام و طیور به استان اردبیل و برنامهریزی برای تامین اقلام مورد نیاز ماه رمضان را از دیگر اقدامهای اولویتدار قرارگاه اقتصادی استان است.
نزدیک به ۶۰ هزار واحد صنفی در قالب ۱۱۲ اتحادیه صنفی و ۶ اتاق اصناف در نقاط مختلف استان اردبیل در زمینه عرضه خدمات و کالاهای اساسی فعالیت دارند که حدود ۴۵ هزار واحد مربوط به شهر اردبیل است.