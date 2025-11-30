

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، استاندار در نشست شورای اجتماعی استان هدف از این طرح را ارتباط قوی تر با محلات و شروع پیشرفت از محله با مشارکت دادن مردم در تصمیم گیری ها و اجرای برخی از طرحها عنوان کرد و گفت : در قالب این طرح مساجد به عنوان کانون و قرارگاه فرماندهی و اجرای محله تعیین شده است .

رحمانی، به طرح نهضت عدالت در احداث فضاهای آموزشی اشاره و عنوان کرد: برنامه دولت این است که هیچ دانش‌آموزی در هیچ نقطه‌ای از کشور، اعم از شهری، روستایی و عشایری از امکانات آموزشی مناسب محروم نباشد.

استاندار با بیان اینکه، عدالت در بهره‌مندی از امکانات آموزشی خوب، حق همه فرزندان این مرز و بوم است، افزود: طبق قانون اساسی وظیفه دولت، فراهم کردن شرایط برای شکوفایی استعدادهای همه این دانش‌آموزان است، چرا که نیروی انسانی، محور توسعه است و ما باید از ابتدا این ظرفیت را شناسایی و برای بالندگی آن تلاش کنیم.

رحمانی، به نظام سلامت به عنوان دومین برنامه محوری دولت چهاردهم اشاره کرد و افزود: دولت در برنامه دارد تا دغدغه سلامت را از مردم بگیریم.

استاندار با اشاره به نارسایی‌ها و ناترازی‌های انرژی، این برنامه را سومین اولویت خواند و خاطرنشان کرد: توسعه نیروگاه‌های خورشیدی مرتباً رصد می‌شود و حمایت ویژه‌ای از سرمایه‌گذاری در حوزه نیروگاه‌های خورشیدی انجام می‌گیرد.

رحمانی، در خصوص مدیریت محله‌محور و مشارکت مردم گفت: از ابتدای دولت، تأکید رئیس‌جمهور بر این بوده که باید به هر طریقی مشارکت مردم را جلب و از ظرفیت‌های آنان استفاده کنیم.

وی افزود : حضور میدانی بیشتر مدیران در محلات و سهیم کردن مردم در تصمیم گیریها، پاسخگوئی و تسریع در حل مشکلات مردم موجب جلب اعتماد عمومی و امید افرینی می شود.

استاندار با بیان اینکه استان در بسیاری از شاخصهای امنیتی در جایگاه بالایی قرار دارد، افزود: با اجری برنامه های آموزشی شاخص برخی از آسیبهای اجتماعی مثل طلاق و خودکشی کاهش یافته است .

در این نشست فرمانداران و مدیران دستگاه های فرهنگی عملکرد و برنامه هایشان را در زمینه پیشگیری و بهبود اسیبهای اجتماعی بیان کردند