بهروز اثباتی، نویسنده کتاب" تاریخ شفاهی؛ تبلیغات در جنگ" و از فعالان باسابقه حوزه تبلیغات دفاع مقدس، در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما؛ افزود: یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های این اثر، روایت‌های دست‌اول و ناب از فعالیت‌های تبلیغاتی در سال‌های جنگ است؛ بخشی که به گفته او کمتر مورد توجه قرار گرفته، اما در پیروزی‌های جنگ نقش محوری داشته است.

اثباتی با بیان اینکه «تبلیغات در دفاع مقدس ریشه در مبارزات قبل از انقلاب دارد»، افزود:تاریخ انقلاب اسلامی را نمی‌توان از تبلیغات جدا کرد. همان تجربه‌های مبارزاتی و فعالیت‌های فرهنگی قبل از انقلاب، در روز‌های آغازین جنگ وارد جبهه شد و روحیه مردم و رزمندگان را شکل داد.

وی توضیح داد که فعالیت‌های تبلیغاتی تنها محدود به خط مقدم نبود، بلکه از کوچک‌ترین روستا‌ها تا بزرگ‌ترین شهر‌ها جریان داشت:

جنگ ما یک جنگ مردمی بود. تبلیغات از دل خانواده‌ها، محله‌ها، شهر‌ها و سپس جبهه‌ها شکل می‌گرفت و حتی تا ارتباط با رسانه‌های خارجی پیش می‌رفت. همین گستردگی و جهان‌شمولی، یکی از عوامل موفقیت در دفاع مقدس بود.

این فعال فرهنگی با اشاره به نقش ماندگار نیرو‌های تبلیغات در ثبت و انتقال تاریخ جنگ گفت:امروز هرچه از جنگ باقی مانده؛ از فیلم و عکس گرفته تا دست‌نوشته، نامه و خاطره، نتیجه تلاش همان جوانان مظلوم تبلیغات است. این کتاب درواقع بخشی از هویت و میراث دفاع مقدس را حفظ می‌کند.

اثباتی با تأکید بر اینکه این اثر برای نسل جوان، مراکز علمی و پژوهشی و علاقه‌مندان تاریخ انقلاب اهمیت زیادی دارد، افزود:نسل امروز باید ریشه‌ها و پیشینه انقلاب را بشناسد. دانشگاه‌ها و پژوهشگران هم به منابع دست‌اول نیاز دارند؛ منابعی مثل همین کتاب که از متن حادثه روایت می‌کند.

وی درباره بخش‌های کتاب نیز گفت:کتاب سه بخش اصلی دارد: فعالیت‌های سردار آسودی پیش از انقلاب، روایت مسئولیت‌ها و مأموریت‌های او در دوران دفاع مقدس و در نهایت ادامه فعالیت‌های فرهنگی او پس از جنگ. محور اصلی کتاب، نقش‌آفرینی او در حوزه تبلیغات است.

اثباتی در پایان با اشاره به امتداد این مسیر در امروز گفت:مقاومت، میراث ۵۰ ساله انقلاب اسلامی است و امروز نسل جدید آن را با ابزار‌های گسترده‌تری، به‌ویژه فضای مجازی، ادامه می‌دهد.