پخش زنده
امروز: -
«فرهنگ فاطمی»، «کشیک سلامت» و «تهران ۲۰»؛ میزبان سه بحث مهم اجتماعی و محیط زیستی از قاب شبکههای سیما هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، به مناسبت فرارسیدن میلاد حضرت فاطمه زهرا (س)، شبکه یک سیما ویژهبرنامهای با عنوان «فرهنگ فاطمی» را روانه آنتن میکند.
این برنامه با حضور زنان موفق از سراسر کشور، روایتگر فعالیتها، تجربهها و نقشآفرینیهای آنان در عرصههای مختلف اجتماعی، فرهنگی و علمی خواهد بود.
این ویژهبرنامه که با هدف ترویج الگوهای موفق زن مسلمان ایرانی تدارک دیده شده، تلاش دارد با پرداختن به قصههای واقعی و الهامبخش مهمانان خود، جلوههای تازهای از فرهنگ فاطمی را برای مخاطبان به نمایش بگذارد.
در قالب جدید «فرهنگ فاطمی»، نگاه اصلی آن به معرفی دستاوردها، خلاقیتها و نقشهای اثرگذار بانوان در جامعه امروز معطوف شده است.
ویژهبرنامه «فرهنگ فاطمی» از شنبه ۸ آذر تا میلاد حضرت فاطمه (س) هر روز از ساعت ۱۹ تا ۲۰ از شبکه یک سیما پخش می شود.
این برنامه میکوشد با روایتی تازه و امیدبخش، مخاطبان را بیش از پیش با ابعاد مختلف فرهنگ فاطمی آشنا کند.
برنامه «کشیک سلامت»
برنامه زنده «کشیک سلامت» امشب با حضور دکتر کاظم ندافی، رئیس پژوهشکده محیط زیست دانشگاه تهران، به بررسی عوامل آلودگی هوا و راهکارهای کاهش آن میپردازد.
برنامه زنده «کشیک سلامت» امشب ساعت ۲۰ با موضوع «دلایل آلودگی هوا و راهکارهای برونرفت از آن» روی آنتن میرود.
در این برنامه، دکتر کاظم ندافی، رئیس پژوهشکده محیط زیست دانشگاه تهران، به عنوان مهمان حضور خواهد داشت و ضمن تحلیل عوامل مؤثر بر آلودگی هوا، به ارائه راهکارهایی برای بهبود وضعیت زیستمحیطی شهرها میپردازد.
«کشیک سلامت» با اجرای مصطفی مصطفوی به بررسی مهمترین مسائل روز حوزه سلامت و محیط زیست میپردازد و امشب نیز با محوریت یکی از چالشهای مهم کلانشهرها، از شبکه سلامت سیما پخش خواهد شد.
برنامه «تهران ۲۰»
اقدامات حمایتی سازمان بهزیستی از معلولان و بررسی ایمنی ساختمانهای بازار بزرگ تهران، دو موضوع اصلی برنامه امشب «تهران ۲۰» است که از شبکه تهران پخش میشود.
در بخش اول برنامه، «محمد نصیری»، مدیرکل بهزیستی استان تهران، به مناسبت هفته جهانی معلولان، اقدامات حمایتی این سازمان را تشریح خواهد کرد.
در بخش دوم برنامه نیز، «قدرتالله محدی»، مدیرعامل سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی، در گفتوگویی تلفنی، وضعیت ایمنی ساختمانهای بازار بزرگ تهران را بررسی خواهد کرد.