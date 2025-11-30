پخش زنده
نخستین رزمایش پدافندی صنایع نفتی غرب بندرعباس در پالایشگاه ستاره نفت خلیج فارس برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز خلیج فارس، مدیر عامل شرکت نفت ستاره خلیج فارس گفت: این رزمایش با حضور گروههای عملیاتی از شرکتهای نفت همجوار و صنایع غرب بندرعباس در انبارهای نفتی، لولهها و پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس برگزار شد.
وحید قانعی فرد افزود: گروههای آتش نشان و درمانی در کمترین زمان ممکن برای اطفای حریق فرضی و امداد رسانی حاضر شدند و در مدت ۴۵ دقیقه، رزمایش به پایان رسید.
معاون انرژی سازمان پدافند غیر عامل کشور هم گفت: این رزمایش برای واکنش به شرایط اضطراری و مدیریت بحران صنعت نفت برگزار شد.
عبدالرحمن کشوری افزود: رزمایشهای صنعتی در نقاط مختلف کشور با هدف بدست آوردن نقاط قوت و ضعف گروههای امدادی تا پایان سال برگزار میشود.
پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس در ۲۰ کیلومتری غرب بندرعباس واقع است.