به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز خلیج فارس، مدیر عامل شرکت نفت ستاره خلیج فارس گفت: این رزمایش با حضور گروه‌های عملیاتی از شرکت‌های نفت همجوار و صنایع غرب بندرعباس در انبار‌های نفتی، لوله‌ها و پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس برگزار شد.

وحید قانعی فرد افزود: گروه‌های آتش نشان و درمانی در کمترین زمان ممکن برای اطفای حریق فرضی و امداد رسانی حاضر شدند و در مدت ۴۵ دقیقه، رزمایش به پایان رسید.

معاون انرژی سازمان پدافند غیر عامل کشور هم گفت: این رزمایش برای واکنش به شرایط اضطراری و مدیریت بحران صنعت نفت برگزار شد.

عبدالرحمن کشوری افزود: رزمایش‌های صنعتی در نقاط مختلف کشور با هدف بدست آوردن نقاط قوت و ضعف گروه‌های امدادی تا پایان سال برگزار می‌شود.

پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس در ۲۰ کیلومتری غرب بندرعباس واقع است.