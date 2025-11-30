پخش زنده
امروز: -
مدیرعامل شرکت گاز استان گلستان گفت: هوشمندسازی موتورخانهها در استان گامی راهبردی برای مدیریت مصرف انرژی در مدارس است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ ابوالفضل نرسی گفت: در راستای ارتقای زیرساختهای انرژی، به ویژه در حوزه آموزش، پروژه هوشمندسازی موتورخانه مدارس استان را در دستور کار قرار دادهایم و امروز شاهد بهرهبرداری از یکی از این طرحها هستیم.
مدیرعامل شرکت گاز استان گلستان با اشاره به استفاده از فناوریهای نوین در این پروژه گفت: این طرح بر پایه اینترنت، کنترل هوشمند و مانیتورینگ از راه دور طراحی شده است تا امکان پایش مداوم، واکنش سریع به خطاها و افزایش ایمنی تجهیزات در مناطق سردسیر و دورافتاده استان فراهم شود.
او افزود: اجرای این پروژه علاوه بر کاهش هزینههای انرژی، به افزایش بهرهوری، کاهش انتشار گازهای گلخانهای و حفاظت از محیطزیست کمک میکند.
نرسی همچنین از مشترکینی که دارای موتورخانه هستند خواست تا با عقد قرارداد تعمیر و نگهداری توسط مهندسان یا تکنسینهای مرتبط، در افزایش راندمان مصرف و حفظ تجهیزات خود اقدام کنند.
عامریان، رئیس بهینهسازی مصرف انرژی و کربن شرکت گاز استان گلستان گفت: در این پروژه، اهدافی همچون پایداری عملکرد سیستم گرمایش در مدارس و ادارات، پایش انرژی و کاهش مصرف سوخت، افزایش راندمان موتورخانهها، دریافت هشدار لحظهای در صورت افت عملکرد یا نشتی گاز، امکان نظارت از راه دور و ارتقای ایمنی و آسایش دانشآموزان و کادر مدارس دنبال میشود.
او درباره امکانات فنی طرح افزود: استفاده از سنسورهای مقاوم در برابر سرما و رطوبت، تجهیز موتورخانهها به کنترلر مرکزی هوشمند با تنظیم خودکار دما براساس زمانبندی، بهرهگیری از سامانه مانیتورینگ تحت وب با پنل مدیریتی، ارسال هشدار از طریق پیامک، ایمیل و نوتیفیکیشن موبایلی و امکان گزارشگیری آماری برای تصمیمگیریهای کلان حوزه انرژی از قابلیتهای این پروژه است.