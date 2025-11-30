به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ معاون سیاسی و اجتماعی استاندار اصفهان در مراسم جشن نیم قرن دانشگاه کاشان و شورای اداری، پیوند دانشگاه، صنعت و دستگاه‌های اجرایی را حلقه مفقوده توسعه استان دانست و گفت: تولید دانش وظیفه دانشگاه است، اما تبدیل آن به فناوری و محصول، نیازمند ارتباط عمیق و همکاری هدفمند با صنعت است.

درویشی با اشاره به اینکه توسعه صنعتی بدون تعامل با دانشگاه پایدار نخواهد بود افزود:تقویت ارتباط دانشگاه با صنعت و نهاد‌های اجرایی لازمه دستیابی به توسعه پایدار استان است.

ایوب درویشی با بیان اینکه مردم منطقه کاشان به تقویت دانشگاه‌ها و زیرساخت‌های آموزشی به عنوان موتور محرکه توسعه باور دارندگفت:شناسایی و برنامه‌ریزی برای ایجاد کانال‌های ارتباطی میان دانشگاه و بخش‌های مختلف جامعه، از الزامات پیشرفت است.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار اصفهان گفت: اگر این پیوند به شکل درست و مؤثر ایجاد شود، بدون شک به پیشرفت منطقه و کشور کمک می‌کند.

درویشی گفت: باید سازوکار همکاری بین دانشگاه، صنعت با دستگاه اجرایی به خوبی تبیین شود و تحقق این همکاری منجر به توسعه استان اصفهان می‌شود.

بگفته وی باید ارتباطات مؤثر بین دانشگاه‌ها، صنعت و نهاد‌های اجرایی شکل گیرد.