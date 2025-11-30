بابای مدرسه، مردی که با اهدای مجموعه‌ای تازه از کتاب‌ها، سکوت راه رو‌ها را به طنین ورق‌های تازه پیوند زد و کودکان را به سفری آرام از نظم تا اندیشه دعوت کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ خدمتگزار دبیرستان دخترانه‌ شهر ایلام با اهدای دویست جلد کتاب به کتابخانه‌ مدرسه اش به غنی سازی این کتابخانه کمک کرده است.

آقای حسین فرهادی فر با پانزده سال سابقه‌ خدمت و مدرک کارشناسی یک کتابخانه‌ کوچک، اما غنی در خانه اش دارد.

آقای فرهادی میگوید بمنظور ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی در بین دانش آموزان در حین خدمت در هر مدرسه حداقل یکصد کتاب به کتابخانه‌ مدرسه اهدا می کند.

بگفته‌ «شهناز هواسی» مدیر مدرسه‌ شهید آوینی آقای فرهادی علاوه بر تامین نظم و آرامش مدرسه در کار‌های فرهنگی مدرسه هم حضور فعال دارد و همین باعث ترغیب دانش آموزان و معلمان برای شرکت در کار‌های فرهنگی و رونق کتابخانه شده است.