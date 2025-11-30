ستاد مقابله با گرد و غبار استان قم اعلام کرد: ساماندهی چرای بی‌رویه دام ها به ویژه شترها در کانون‌های گرد و غبار در منطقه سراجه یکی از ضروری‌ترین اقدامات برای مهار کانون‌های گرد و غبار است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما در نشست ستاد مقابله با گرد و غبار استان قم، که به ریاست استاندار و با حضور دبیر ستاد ملی مقابله با گرد و غبار و مدیرکل حفاظت محیط‌زیست برگزار شد، بر ضرورت بازنگری در مجوزهای چرای دام به‌ویژه شترها در منطقه سراجه تأکید شد. مسئولان حاضر هشدار دادند که چرای بی‌رویه از عوامل تشدید تخریب پوشش گیاهی و گسترش کانون‌های تولید گرد و غبار است.

بهزاد رایگانی، دبیر ستاد ملی مقابله با پدیده گرد و غبار، مدیریت منابع و کنترل عوامل انسانی مؤثر در تشدید این پدیده را از اولویت‌های اصلی دانست و خواستار ساماندهی فوری دامداری‌های فعال در این کانون بحرانی شد.

ادامه پایش مستمر مناطق حساس، اجرای طرح‌های تثبیت خاک و تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی برای کاهش آثار گرد و غبار در سطح استان، از دیگر موارد مورد تأکید اعضای ستاد بود.