استاندار گیلان گفت: برای پیشگیری از تنش آبی در فصل زراعی آینده، آب منطقهای باید به کمک سازمان برنامه و بودجه، آب بندانها را احیا کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ استاندار گیلان در نشست امروز ستاد مدیریت بحران استان، گفت: متاسفانه سال کم بارشی را شروع کردهایم و از ابتدای امسال در گیلان ۱۱۷ میلیمتر بارندگی داشتیم که این میزان بارش در شرایط عادی آب و هوایی استان ۲ برابر این میزان است.
هادی حق شناس افزود: با توجه به کاهش بارش در فصل پاییز، دستگاههای متولی مانند آب منطقهای، جهاد کشاورزی و فرمانداران شهرستانها مکلف شدند برای احیای آب بندانها اقدامات سریع و اساسی انجام دهند و سازمان برنامه و بودجه هم باید برای اخذ مجوزهای لازم و تامین مالی همکاری کند.
وی گفت: بر اساس پیش بینیهای هواشناسی، در دی و بهمن شرایط آب و هوایی در گیلان به حالت عادی بازمی گردد، اما دستگاههای مرتبط با مدیریت آب، باید پیش بینیهای لازم را برای تامین آب کشاورزی انجام دهند تا سال زراعی آینده مشکلی در این خصوص نداشته باشیم.
استاندار گیلان همچنین در نشست عصر امروز ستاد مدیریت بحران با اشاره به شیوع آنفولانزا و لزوم حفاظت از سلامت کودکان، دانش آموزان و خانوادهها، گفت: مدارس مقاطع ابتدایی استان تا پایان هفته غیرحضوری و در بستر برنامه شاد به فعالیت خود ادامه میدهند.
هادی حقشناس همچنین از تعطیلی مهدکودکها و پیش دبستانیها در این مدت خبر داد و افزود: مادران شاغل باردار و مادران دارای فرزند تا پایه ششم ابتدایی، تا پایان هفته دورکاری خواهند کردند و دستگاه های اجرایی باید شرایط لازم در این خصوص را فراهم کنند.