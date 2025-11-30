به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز ،مجتبی عبدالهی در مراسم واگذاری اسناد تک‌برگی چندین تعاونی و شهرک که روز یکشنبه ۹ آذرماه ۱۴۰۴ با حضور مسئولان ارشد کشور برگزار شد، گفت: با تلاش پیوسته مجموعه ثبت اسناد البرز و همراهی دستگاه قضایی، بسیاری از گره‌های ۳۰ تا ۴۰ ساله تعاونی‌ها باز شده و امروز هزاران نفر از شهروندان به سند قانونی مالکیت دست پیدا می‌کنند.

او افزود: هماهنگی میان مدیریت اجرایی و دستگاه قضایی استان، زمینه تعیین‌تکلیف تعاونی چهل‌ودوگانه کرج و سایر تعاونی‌های معطل‌مانده را فراهم کرد و این اتفاق، گامی مهم در ارتقای اعتماد مردم به عملکرد حاکمیت است.

استاندار البرز همچنین از مراحل نهایی قانون صدور اسناد قولنامه‌ای در مجلس خبر داد و گفت: با تصویب این قانون، مشکلات گسترده‌ای که در حوزه اراضی و ساخت‌وساز مردم وجود دارد کاهش خواهد یافت و روند ساماندهی املاک قولنامه‌ای در کشور سرعت می‌گیرد.