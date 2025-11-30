به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ هفته سوم مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های برتر مردان ایران امروز (یکشنبه نهم آذرماه) در حالی با هفت دیدار پیگیری شد که رتبه‌های اول تا سوم جدول در بازی خارج خانه به میدان رفتند.

دیدار‌های هفته سوم لیگ برتر والیبال مردان در شهر‌های نور، اصفهان، تهران، ورامین، اردکان و اسلامشهر برگزار شد.

تیم شهرداری ارومیه که با دو برد و ۶ امتیاز به دلیل تفاضل معدل در رتبه دوم جدول قرار دارد، این هفته در سالن ملت اصفهان مقابل فولاد مبارکه سپاهان صف آرایی کرد، تیمی که در هفته دوم با شکست مس در رفسنجان صعود چهار پله‌ای در جدول را تجربه کرد.

مجید محسنی، بهروز جعفری، داود نافعی، اسماعیل رزقی و قادر صادقی به ترتیب به عنوان ناظر فنی، ناظر داوری، داور اول، داور دوم و داور ویدئوچک، نظارت و قضاوت این مسابقه مهم را برعهده داشتند.

تیم شهرداری ارومیه این مسابقه را با ترکیب بابک فیاضی، ایلشن داوودی، محمد فلاح، سلیم چپرلی، محمد بربست، آرمین صحبتی و محمدرضا حضرت‌پور شروع کرد.

تیم فولاد مبارکه سپاهان نیز از علیرضا بهبودی، امیر غفور، محمدرضا موذن، سهند الله وردیان، شایان شاهسوند، آرمین تشکری و امیرحسن فرهادی در ابتدای این مسابقه بهره برد.

شاگردان محمد محمدکاظم در دست اول این دیدار ۲۵ بر ۱۹ ارومیه را شکست داد تا گام مهمی برای برد این مسابقه برداشته باشد. در دست دوم نیز میزبان ۲۵ بر ۲۳ به پیروزی رسید تا نماینده ارومیه در ست شماری دو بر صفر عقب بیافتد.

در دست سوم نیز تیم فولاد مبارکه سپاهان ۲۵ بر ۱۷ به پیروزی رسید تا به عنوان نخستین فاتح هفته سوم لیگ برتر مردان معرفی شود و با شکست شهرداری ارومیه رتبه دوم جدول شگفتی ساز هم باشد.