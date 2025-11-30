پخش زنده
امروز: -
برنامه بازیهای لیگ برتر هندبال بانوان از هفته چهارم تا چهاردهم مشخص شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، پس از برگزاری سه هفته از مسابقات بیست و یکمین دوره لیگ برتر هندبال بانوان، به دلیل حضور تیم ملی هندبال بانوان در بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی و سپس مسابقات قهرمانی زنان جهان، لیگ برتر با وقفه مواجه شد. کمیته مسابقات برنامه ادامه این رقابتها را اعلام کرد.
بر این اساس هفته چهارم لیگ برتر هندبال بانوان ۵ دی برگزار میشود و مسابقات تا پایان نیم فصل اول پیگیری خواهد شد و از ۲۶ دی تا ۹ بهمن به دلیل فرا رسیدن نیم فصل، رقابتها با وقفه مواجه میشود. بعد از شروع نیم فصل دوم در ۱۰ بهمن، پرونده بیست و یکمین دوره لیگ برتر هندبال بانوان با برگزاری هفته چهاردهم در ۲۳ اسفند ۱۴۰۴ بسته میشود.
در ادامه برنامه بازیهای هفته چهارم تا چهاردهم لیگ برتر هندبال بانوان را مشاهده میکنید: