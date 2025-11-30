۵ موسسه زبان در مشهد که با وجود مصوبه کارگروه اضطرار آلودگی هوا مبنی بر تعطیلی مراکز آموزشی، از تعطیلی امتناع کرده بودند، تذکر گرفتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس اداره ارزیابی عملکرد آموزش و پرورش خراسان رضوی گفت: در پی ابلاغ مصوبات کارگروه اضطراری آلودگی هوا مبنی بر تعطیلی مراکز آموزشی و فوق برنامه، برخی موسسات زبان خارجی و آموزشی از تبعیت سر باز زدند و اقدام به برگزاری کلاس‌ های حضوری کردند که در واکنش به این سرپیچی‌ ها فعالیت پنج مرکز متخلف شناسایی شد و رسما تذکر کتبی دریافت کردند.

غلامحسین غفوری با تاکید بر قاطعیت نهادهای نظارتی در کنترل اجرای مطلوب مصوبات مبنی بر تعطیلی فعالیت‌ های آموزشی در شرایط خاص، اظهار کرد: به تمامی این مؤسسات تذکر کتبی ارسال و به صراحت ابلاغ شد که تبعیت نکردن از مصوبات کمیته اضطرار آلودگی هوا و کمیته‌ های سلامت قابل چشم‌ پوشی نیست.

رئیس اداره ارزیابی عملکرد آموزش و پرورش خراسان رضوی تاکید کرد: در صورتی که این مراکز اقدام به تکرار فعالیت آموزشی در زمان تعطیلی‌ های اعلام شده نمایند، این اداره کل اقدام به لغو کامل مجوز فعالیت آن‌ ها می کند.

وی یادآور شد: بخشنامه‌ های لازم به تمامی زیرمجموعه‌ ها ابلاغ شده است و هرگونه برگزاری کلاس‌ های فوق برنامه از جمله درسی و سایر دوره‌ های آموزشی در روزهای تعطیل اعلام شده، مصداق تخلف قطعی محسوب می‌ شود.

غفوری گفت: این سخت‌ گیری‌ ها با توجه به شرایط اضطراری آلودگی هوا و شیوع آنفلوآنزا برای حفظ سلامت عمومی اعمال شده است و تا زمان رفع خطر ادامه خواهد داشت.

هفته گذشته به دلیل آلودگی هوا و شیوع آنفلوآنزا مدارس و مراکز آموزشی دولتی و غیر دولتی تعطیل شد.