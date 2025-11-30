پخش زنده

درهفته دهم رقابتهای فوتبال لیگ دسته اول امیدهای کشور برق شیراز میهمان خود را با چهارگل بدرقه کرد.
دراین هفته برق شیراز ظهر امروز در ورزشگاه شهید دستغیب میزبان مس رفسنجان بود که در پایان با نتیجه ۴ بر صفر به پیروزی رسید.
گلهای تیم برق در این دیدار توسط آرمین اسدی، رضا نصیری و کیوان فرهادی (۲ گل) به ثمر رسید. برق با این پیروزی ۱۵ امتیازی شد. در ادامه این رقابتها و در هفته یازدهم برق میهمان نفت امیدیه خواهد بود