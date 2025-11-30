پخش زنده
پارک جنگلی قرق با وسعت بیش از ۶۵۲ هکتار، بهعنوان یکی از ارزشمندترین سرمایههای طبیعی استان گلستان، در ورودی شرقی شهرستان گرگان قرار گرفته و از شاخصترین جلوههای ناب طبیعت ایران بهشمار میرود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ این پارک با پوشش جنگلی متنوع، آبوهوای دلپذیر و چشماندازهای کمنظیربهویژه در فصل پاییز هزاررنگ به یکی از زیباترین مقاصد طبیعتگردی منطقه تبدیل شده است.
قرق تنها یک پارک جنگلی نیست؛ تلفیقی از طبیعت، فرهنگ و تاریخ است. در دل این مجموعه، موزهی فرهنگ روستایی گلستان قرار دارد که با نمایش معماری بومی، سبک زندگی سنتی و آیینهای اصیل اقوام استان، نقش مهمی در گردشگری فرهنگی ایفا میکند.
از منظر محیطزیستی نیز، پارک جنگلی قرق بهعنوان یکی از زیستگاههای شناختهشده مرالِ قرمز. گونهی شاخص حیاتوحش شمال کشور. دارای اهمیت ملی است و حفاظت از آن در اولویتهای محیطزیستی استان قرار دارد.