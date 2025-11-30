مطالبات عمومی؛ لزوم ساماندهی سیل بند سرابله
ساکنان و اصناف همجوار سیل بند سرابله با طرح درخواستهای خود، خواستار ساماندهی این محدوده شدند موضوع از طرف مسئولان شهری در مسیر رسیدگی قرار گرفته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ مردم ساکن مجاور سیل بند جنب اداره راه سرابله، درگیر مشکلات مختلفی از نظر بهداشتی، زیست محیطی هستند.
مردم میگویند بارها جهت رفع مشکل لایروبی و ساماندهی کانال این سیل بند اقدام کردهاند که بی نتیجه بوده است.
علاوه بر مشکلات مردم، اصناف مجاور این سیل بند روباز که حدود ۲۰ مغازه هستند از نظر عدم نصب سطلهای زباله هم با چالشهای زیادی روبهرو شدهاند.
«مومنی» مسئول خدمات شهری سرابله بیان کرد: با توجه به درخواستهای مختلف و مکرر مردم ساکن محدوده این سیل بند، عملیات لایروبی با استفاده از تمام توان ماشین آلات شهرداری آغاز شده و جهت احداث کانال از طریق ستاد مدیریت بحران استان اقدام شده است.
وی افزود: در صورت تخصیص اعتبارات لازم در اسرع وقت نسبت به احداث کانال سنگی این سیل بند اقدام خواهد شد.