عبدالعزیز بن حبتور، عضو شورای عالی سیاسی یمن، به مناسبت روز استقلال ملی ضمن تبریک به رهبر انصارالله و ملت، بر حمایت کامل صنعا از «محور مقاومت» تأکید کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شبکه تلویزیونی المسیره؛ عبدالعزیز بن حبتور عضو شورای عالی سیاسی یمن، به مناسبت فرارسیدن ۳۰ نوامبر روز استقلال ملی، این روز را به رهبر انصارالله، مهدی المشاط رئیس شورای عالی سیاسی و ملت سربلند یمن تبریک گفت.

بن حبتور گفت: به آن دسته از قهرمانانی درود می‌فرستیم که از حریم وطن دفاع کردند و با شجاعت موشک‌هایی را به مرکز رژیم صهیونیستی رساندند.

وی افزود: وطن ارزشمند ما یمن و صنعا پایتخت تاریخی آن، با محور مقاومت ابراز همبستگی کامل می‌کند.

این مقام یمنی همچنین به وجود عناصری که در راستای منافع اشغالگران گام برمی‌دارند، اشاره کرد و گفت: «متأسفانه، هنوز برخی عناصر خیانتکار وجود دارند که با اشغالگران سعودی و اماراتی همکاری می‌کنند و شرافت خود را به قیمت ناچیزی به فروش گذاشتند.

عضو شورای عالی سیاسی یمن اظهار داشت: «همان‌گونه که انگلیس اشغالگر از یمن خارج شد و آخرین سربازش از جنوب وطن رخت بربست، اشغالگران جدید نیز محکوم به خروج از خاک پاک ما خواهند بود.»