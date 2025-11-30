به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، آتوسا گلشادنژاد، نماینده کشورمان در وزن ۶۱- کیلوگرم بیست‌وهفتمین دوره مسابقات قهرمانی جهان در قاهره، با نمایشی جسورانه و دقیق مقابل لی گونگ از چین به برتری ۴ بر ۲ رسید و به عنوان قهرمان جهان روی سکوی نخست ایستاد.

لی گونگ، قهرمان بازی‌های آسیایی ۲۰۲۳ هانگژو و طلایی رقابت‌های جهانی ۲۰۲۳ بوداپست، یکی از پرافتخارترین کاراته‌کا‌های این وزن محسوب می‌شود، اما گلشادنژاد در فینالی پرتنش توانست ریتم مبارزه را در اختیار بگیرد و طلای تاریخی را برای ایران ثبت کند.

این قهرمانی، نخستین طلای تاریخ کاراته بانوان ایران در مسابقات جهانی است.