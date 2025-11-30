پخش زنده
امروز: -
مدیرکل دفتر حمایتی و توانمندسازی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تغییر رویکرد در پرداخت حمایتهای نقدی و غیرنقدی به مادران خبر داد و اعلام کرد که از سال آینده، اعتبارات طرحهای «یسنا» و «کارت امید مادر» مستقیما براساس کد ملی مادر به حساب شخصی ایشان واریز خواهد شد.
زهرا قیومی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: اعتبارات طرح «یسنا» از محل منابع ستاد ملی جوانی جمعیت تامین و ابلاغ میشود و تلاش ما این است که از سال آینده، این ردیف بودجهای به صورت دائمی در اختیار دستگاهها قرار گیرد تا بتوانیم استمرار و پوشش بزرگتری را برای خانوادهها فراهم آوریم.
وی با اعلام اینکه تمامی اقدامات لازم برای اجرای طرح «یسنا» انجام شده و این طرح در همین ماه جاری (آذرماه) اجرایی میشود، افزود: مادران باردار و مادرانی که فرزندشان زیر دو سال و در دوران شیرخواری است، میتوانند از این طرح بهرهمند شوند. این طرح در سال جاری برای دهکهای یک تا پنج با اولویت دهکهای یک تا سه طراحی شده و حساب سرپرست خانوار به مبلغی حدود ۷۰۰ هزار تومان شارژ خواهد شد.
مدیرکل دفتر حمایتی و توانمندسازی وزارت تعاون در خصوص اقلام قابل خرید در این طرح توضیح داد: اقلام این طرح با اقلام کالابرگ الکترونیکی متفاوت است. در سبد حمایتی «یسنا» و سایر طرحهای مرتبط با مادر و کودک، اقلامی مانند قند و شکر وجود ندارد و در مقابل، اقلامی مانند میوه، سبزیجات، مغزیجات و مهمتر از همه، پوشک بچه گنجانده شده تا حمایت موثری برای مادران محسوب شود.
وی در پاسخ به نحوه اطلاع خانوادهها از میزان اعتبار خود گفت: سرپرستان خانوار میتوانند از طریق نرم افزار «شما» یا همان «شبکه ملی اعتبار» یا از طریق نرم افزار «بله»، میزان اعتبار شارژ شده برای طرحهای کالابرگ الکترونیکی، یسنا و رفع سوءتغذیه را استعلام کنند. همچنین تمام فروشگاههای طرف قرارداد کالابرگ الکترونیکی، امکان خرید این اقلام را برای مشمولین فراهم کردهاند.
این مقام مسئول تاکید کرد: با وجود اینکه «کارت امید مادر» از ابتدای سال ۱۴۰۵ برای تمام مادران کشور فعال خواهد شد، طرح «یسنا» حذف نخواهد شد. این دو طرح برای یک دوره زمانی به صورت همزمان اجرا میشوند تا به یک سازوکار مشترک برسند. در این دوره انتقال، مادرانی که هنوز فرزندشان زیر دو سال بوده و در دوران شیردهی هستند، همچنان میتوانند از طرح «یسنا» که برای حمایت مضاعف دهکهای نیازمند طراحی شده، بهرهمند شوند. با این حال، نکته کلیدی و تغییر اصلی در نحوه واریز اعتبارات است.
وی ادامه داد: تا پیش از این، به دلیل محدودیتهای زیرساختی، اعتبارات طرح «یسنا» به حساب سرپرست خانوار شارژ میشد. اما بر اساس برنامه جدید و در پاسخ به درخواستهای مکرر مادران، این رویکرد کاملاً تغییر خواهد کرد.
مدیرکل دفتر حمایتی و توانمندسازی وزارت تعاون گفت: از سال آینده، تمامی حمایتهای مربوط به مادران، اعم از اعتبارات نقدی یا خدمات، مبتنی بر کد ملی مادر به حساب شخصی ایشان واریز یا متصل خواهد شد. برای تحقق این هدف، امسال یک طرح آزمایشی اجرا شده تا نواقص احتمالی برطرف شود و مادران فاقد کارت بانکی، برای افتتاح حساب دعوت به اقدام میشوند.
قیومی افزود: طرح یسنا مختص مادران باردار و دارای فرزند زیر دو سال (در دهکهای ۱ تا ۵) است که نیازمند حمایت مضاعف هستند و کارت امید مادر بدون در نظر گرفتن دهک درآمدی برای تمامی مادران کشور فعال میشود. این کارت تا پایان دوران شیردهی کودک، خدمات حمایتی، غذایی و بهداشتی را ارائه میدهد.
این مقام مسئول ادامه داد: برنامهریزی شده است که «کارت امید مادر» فراتر از یک کارت اعتباری عمل کند. این کارت به عنوان یک پلتفرم یکپارچه، در نظر دارد خدمات دیگری را نیز به مادران ارائه دهد. در همین راستا، رایزنیهایی با دستگاههای اجرایی دیگر مانند شهرداریها برای اتصال خدمات حمل و نقل و سایر حمایتهای قانونی مندرج در «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» به این کارت در حال انجام است.
وی گفت: هدف نهایی، فراهمسازی دسترسی آسان مادران به طیف وسیعی از خدمات به صورت رایگان، با تخفیف یا شرایط ویژه است تا از این طریق، از سلامت و رفاه آنها و فرزندانشان پشتیبانی شود.
مدیرکل دفتر حمایتی و توانمندسازی وزارت تعاون به چشمانداز گستردهتر «کارت امید مادر» اشاره و تصریح کرد: در حال رایزنی با سایر دستگاهها و نهادها هستیم تا خدمات مختلفی مانند حمل و نقل عمومی و سایر حمایتهای قانونی منجر به سلامت مادر را نیز به این کارت متصل کنیم. هدف، ارائه یکپارچه تمامی خدمات قابل ارائه به مادران بر اساس کد ملی ایشان است.
قیومی در خصوص بودجه این طرحها خاطرنشان کرد: اعتبارات مربوط به جوانی جمعیت از ستاد ملی جمعیت تأمین میشود. در حال حاضر در حال رایزنی هستیم تا این اعتبارات مستقیما به وزارتخانهها ابلاغ شود تا فرآیند ارائه خدمات تسریع یابد. فرقی نمیکند که بودجه از کدام مسیر تخصیص یابد، در نهایت این اعتبارات برای شارژ مالی یا اتصال خدمات به حساب مادران اختصاص خواهد یافت.
در پایان، وی بر اهمیت نظرات و بازخوردهای مردم برای ارزیابی اثربخشی طرحها تأکید کرد و گفت: دیدگاه و بازخورد شهروندان در سیاستگذاری و استمرار این برنامههای حمایتی مورد توجه جدی وزارت تعاون و ستاد ملی جمعیت قرار دارد.