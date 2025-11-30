پخش زنده
استاندار اردبیل با اشاره به ضرورت جلب مشارکت بیشتر خیرین در پویش بساز مدرسه، از تعیین ۴۵۰ قطعه زمین برای ساخت مدرسه در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، مسعود امامی یگانه روز یکشنبه در نشست توسعه عدالت در فضاهای آموزشی استان اردبیل اظهار کرد: برای ساخت سه هزار و ۲۲۸ کلاس درس در استان تاکنون ۴۵۰ قطعه زمین تعیین و عملیات اجرایی در ۲۳۰ قطعه آغاز شده است.
وی با تاکید بر پیگیری فرمانداران و روسای آموزش و پرورش برای اجرای پروژههای مدرسهسازی و جلب مشارکت خیرین و عموم مردم، خواستار مشخص شدن نوع و میزان مشارکتهای مردمی و دولتی در این طرحها شد.
استاندار اردبیل افزود: فرمانداران باید با پیگیری مستمر روند اجرای پروژههای مدرسهسازی، گزارش پیشرفت اقدامهای صورت گرفته را به صورت هفتگی احصا و اعلام کنند.
امامی یگانه گفت: اطلاعرسانی پویش بساز مدرسه به گروههای دارای توانمندی مالی و مهارتی ضروری است، زیرا افراد بسیاری در جامعه با آگاهی از این طرح مشارکتی ممکن است متقاضی ارائه کمکهای مالی و مهارتی شوند.
وی با بیان اینکه ارتقای وضعیت فضاهای آموزشی و کیفیت آموزش جزو اولویتهای دولت چهاردهم است، تاکید کرد: اقدامهای انجام گرفته و پروژههای در حال اجرا در حوزه مدرسهسازی به صورت مستمر رصد و ارزیابی میشود.
فرماندار اردبیل نیز که به صورت وبیناری در این نشست مشارکت کرد، گفت: از مجموع سه هزار و ۲۲۸ کلاس درس سهم استان اردبیل از نهضت مدرسهسازی یک هزار و ۴۰۹ کلاس درس با توجه به میزان نیازمندیها و کمبود فضای آموزشی به شهرستان اردبیل اختصاص یافته است.
فرزاد قلندری افزود: در این راستا با پیگیریها، تشکیل نشستهای متعدد و هماهنگی دستگاههای مرتبط زمینهای مورد نیاز برای احداث ۴۱۷ کلاس درس در قالب ۴۱ مدرسه در مناطق مختلف شهر اردبیل بر اساس تراکم جمعیت و نیازمندیها فراهم شده و در مرحله آغاز عملیات اجرایی است.
وی افزود: با توجه به اینکه سرانه فضاهای آموزشی شهرستان اردبیل در مقایسه با سایر نقاط استان و حتی کشور بسیار پایین است، ضرورت دارد مردم در مدرسهسازی با مشارکت در پویش بساز مدرسه در راستای توسعه عدالت آموزشی گام بردارند.
نزدیک به ۲۵۶ هزار نفر دانشآموز استان اردبیل در ۲ هزار و ۵۴۱ آموزشگاه با یک هزار و ۱۵۱ کلاس درس با همکاری ۱۲ هزار معلم و مربی و ۶ هزار عوامل اجرایی، اداری و خدماتی در سال جاری مشغول تحصیل هستند.