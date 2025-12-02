پخش زنده
امروز: -
رییس اداره راهداری و حملونقل جادهای شهرستان طارم، از پایان عملیات بهسازی و آسفالت بیش از ۷ کیلومتر از راه ارتباطی روستای زرنی در بخش چورزق خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ حمیدرضا نجفی، با اعلام این خبر گفت: این اقدام در راستای تحقق اهداف توسعهای و ارتقای سطح کیفی زندگی ساکنان روستایی منطقه صورت پذیرفته است که با توجه به حجم بالای تردد و اهمیت اقتصادی این روستا، تامین راهی ایمن و استاندارد، نقش حیاتی در تسهیل دسترسی به خدمات و کاهش هزینههای حملونقل برای کشاورزان و اهالی منطقه خواهد داشت.
رییس اداره راهداری شهرستان طارم تاکید کرد که عملیات آسفالتریزی با استفاده از مرغوبترین مصالح و نظارت دقیق فنی انجام شده است تا دوام و ماندگاری آسفالت در برابر شرایط جوی منطقه به حداکثر برسد.
وی افزود: هزینه کلی این طرح بالغ بر ۴۵ میلیارد تومان بوده که از محل اعتبارات استانی و ملی تخصیص یافته به حوزه راهداری تامین شده است.
رئیس اداره راهداری شهرستان طارم در پایان به طرحهای آتی اشاره کرد و گفت: با پیگیریهای صورتگرفته، اکنون تنها دو محور مهم سرخآباد و تازهکند باقی ماندهاند.
نجفی عنوان کرد با اتمام آسفالت این دو محور باقیمانده، طرح بزرگ و جامع آسفالترسانی کلیه روستاهای بالای ۵۰ خانوار شهرستان طارم به طور کامل نهایی و عملیاتی خواهد شد که این امر جهش بزرگی در وضعیت راههای روستایی منطقه ایجاد خواهد کرد.