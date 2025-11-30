پخش زنده
در بازرسیهای منظم از سوی کارشناسان دارو و درمان شبکه دامپزشکی سبزوار ۱۵۷ مورد داروی تاریخ گذشته شامل ۱۰ قلم داروی مختلف از چرخه مصرف خارج شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس دامپزشکی سبزوار گفت: این داروها بلافاصله ضبط شد و از ادامه استفاده غیرمجاز آنها جلوگیری به عمل آمد.
برات الله زیدآبادی افزود: داروهای به هیچ وجه برای استفاده در دامها مجاز نیستند و از آنجایی که مصرف این داروها میتواند سلامت دامها را تهدید کند، مطابق با مقررات قانونی، مراحل امحاء این داروها در حال انجام است تا از ورود آنها به چرخه مصرف جلوگیری شود.