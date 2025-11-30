پیشتازی ایلام در اجرای مجازات های جایگزین حبس
رئیس کل دادگستری استان ایلام گفت: طی ماه گذشته ۸۲ درصد از پروندههای قابل سازش استان به صلح انجامیده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ «عمران علیمحمدی» رئیس کل دادگستری استان ایلام با اشاره به موفقیت مجموعه قضایی استان در گسترش صلح و سازش گفت: در ماه گذشته بهطور میانگین حدود ۸۲ درصد از پروندههای قابل سازش در استان به صلح و سازش منتهی شده است.
وی با تأکید بر رویکرد قوه قضاییه در بهرهگیری از ارفاقات قانونی برای حمایت از مردم، افزود: استفاده از ظرفیتهای قانونی در حوزه ارفاقات و رویکردهای جامعهمحور، از محورهای مهم و مورد تأکید در سند تحول و تعالی قوه قضائیه است که در استان ایلام نیز با جدیت دنبال میشود.
رئیسکل دادگستری ایلام همچنین از رشد استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس خبر داد و اضافه کرد: در سال گذشته و سال قبل از آن تا امروز، بیش از ۷ هزار و ۵۰۰ مورد مجازات جایگزین حبس برای مرتکبان جرائم تعیین شده که این اقدام نقش مهمی در کاهش آسیبهای اجتماعی و افزایش کارآمدی نظام قضائی داشته است.