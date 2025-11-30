پخش زنده
عمل پیشرفته جایگذاری دستگاه پیسمیکر-شوکدهنده قلبی (ICD) با موفقیت در بیمارستان آیت الله نبوی دزفول انجام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس بیمارستان آیت الله نبوی دزفول گفت: برای اولین بار در شمال استان خوزستان، عمل پیشرفته جایگذاری دستگاه پیسمیکر-شوکدهنده قلبی (ICD) با موفقیت در این بیمارستان که نیاز بیماران قلبی خاص را برطرف میکند، انجام شد.
دکتر سید عباس نبوی با اشاره به اینکه این عمل در بخش آنژیوگرافی بیمارستان آیت الله نبوی و توسط دکتر نرگس عزتپناه، فلوشیپ الکتروفیزیولوژی، انجام شده است، خاطر نشان کرد: دستگاه ICD (کاردیوورتر-دفیبریلاتور قابل کاشت) نوعی باطری قلبی پیشرفته است که علاوه بر تنظیم ضربان قلب، در مواقع بروز آریتمیهای کشنده قلبی، به طور خودکار به قلب شوک درمانی وارد میکند و جان بیمار را نجات میدهد.
وی ادامه داد: پیش از این، بیماران ساکن در شهرستانهای شمالی خوزستان برای دریافت این خدمت تخصصی ناچار به سفر به مراکز درمانی در دیگر شهرها بودند؛ اما با انجام موفق این عمل در دزفول، نیاز این قشر از بیماران در خود استان برطرف شد.
