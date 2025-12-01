مجازی شدن کلاسهای حضوری دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: تمام کلاسهای درسی نظری این دانشگاه از روز دوشنبه ۱۰ آذر تا پایان هفته جاری بهصورت مجازی برگزار میشود.
، دکتر اله کرم اخلاقی افزود: آموزشهای عملی، کارآموزی و کارورزی دانشجویان طبق برنامه قبلی و بهصورت حضوری دنبال خواهند شد.
وی با هشدار نسبت به موج تازه آنفلوانزا در استان بوشهر، از گردش گسترده این ویروس در جامعه خبر داد و افزود: رعایت دستورالعملهای بهداشتی شامل استفاده از ماسک در فضاهای بسته، شستوشوی دستها و توجه به تهویه مناسب برای پیشگیری از ابتلا به این ویروس مورد تأکید قرار دارد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بابیان اینکه گروههای پرخطر ازجمله سالمندان، کودکان، زنان باردار و افراد دارای بیماریهای زمینهای بیشتر در معرض خطر ابتلا به این ویروس هستند، اظهار کرد: تزریق واکسن آنفلوانزا و پرهیز از خوددرمانی در صورت مشاهده علائم بیماری ضروری است.
وی گفت: دانشجویان برای اطلاع از جزئیات کلاسها میتوانند به سامانههای آموزشی دانشگاه مراجعه کنند.