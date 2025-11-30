به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گیلان؛ مرتضی عابدپور لنگرودی دبیر «عصر شعر ایثار گیلان»، در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما، با بیان اینکه این مراسم با همکاری بنیاد شهید و امور ایثار گران گیلان، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و بسیج هنرمندان استان برگزار شد، گفت: در این مراسم ۱۳ شاعر گیلانی اشعار خود را در باره یونس استاد سرایی، میرزا کوچک جنگلی، سردار نهضت جنگل خواندند.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران گیلان هم در این مراسم، گفت: گیلان خاستگاه تشیع و عالمان برجسته دینی است، از دوران آل‌بویه تا بزرگان پس از آن، مسیر و امتداد راه شیعه در این خطه ترسیم شده است.

محمدرضا داوطلب با اشاره به اینکه یازدهم آذرماه سال ۱۳۰۰ یادآور رشادت و جان‌فشانی بزرگمرد گیلان، سردار نهضت جنگل است، افزود: رهبر معظم انقلاب اسلامی در وصف میرزا کوچک جنگلی فرموده‌اند «میرزا کوچک جنگلی یک واحد مینیاتوری از نظام اسلامی و جمهوری اسلامی را در رشت و در همان محدوده‌ی خاص خود گیلان، به‌وجود آورده بود».

وی با بیان اینکه ما مدیون رشادت‌ها و جان‌فشانی‌های شهیدان هستیم، گفت: مردم گیلان زمان شناس هستند و در دوران دفاع مقدس، ۸ هزار شهید و در دفاع مقدس ۱۲ روزه هم ۴۵ شهید، تقدیم میهن کردیم و اولین استاندار شهید کشور نیز متعلق به گیلان است.

در پایان این مراسم، از نماهنگ «از آنِ میرزا» رونمایی شد.

خواننده این اثر سجاد شاکری، موسیقی از شروین معینی و شاعران آن؛ مرحوم نصرالله مردانی، علیرضا غزوه و رقیه آزاد نیا هستند.

این اثر در ۸ ماه تولید شد.