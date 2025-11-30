پخش زنده
امروز: -
مراسم «عصر شعر ایثار گیلان» در راستای برگزاری دهمین کنگره ملی شعر ایثار و به مناسبت سالروز شهادت میرزا کوچک جنگلی عصر امروز در تالار مرکزی رشت برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گیلان؛ مرتضی عابدپور لنگرودی دبیر «عصر شعر ایثار گیلان»، در گفتوگو با خبرنگار ما، با بیان اینکه این مراسم با همکاری بنیاد شهید و امور ایثار گران گیلان، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و بسیج هنرمندان استان برگزار شد، گفت: در این مراسم ۱۳ شاعر گیلانی اشعار خود را در باره یونس استاد سرایی، میرزا کوچک جنگلی، سردار نهضت جنگل خواندند.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران گیلان هم در این مراسم، گفت: گیلان خاستگاه تشیع و عالمان برجسته دینی است، از دوران آلبویه تا بزرگان پس از آن، مسیر و امتداد راه شیعه در این خطه ترسیم شده است.
محمدرضا داوطلب با اشاره به اینکه یازدهم آذرماه سال ۱۳۰۰ یادآور رشادت و جانفشانی بزرگمرد گیلان، سردار نهضت جنگل است، افزود: رهبر معظم انقلاب اسلامی در وصف میرزا کوچک جنگلی فرمودهاند «میرزا کوچک جنگلی یک واحد مینیاتوری از نظام اسلامی و جمهوری اسلامی را در رشت و در همان محدودهی خاص خود گیلان، بهوجود آورده بود».
وی با بیان اینکه ما مدیون رشادتها و جانفشانیهای شهیدان هستیم، گفت: مردم گیلان زمان شناس هستند و در دوران دفاع مقدس، ۸ هزار شهید و در دفاع مقدس ۱۲ روزه هم ۴۵ شهید، تقدیم میهن کردیم و اولین استاندار شهید کشور نیز متعلق به گیلان است.
در پایان این مراسم، از نماهنگ «از آنِ میرزا» رونمایی شد.
خواننده این اثر سجاد شاکری، موسیقی از شروین معینی و شاعران آن؛ مرحوم نصرالله مردانی، علیرضا غزوه و رقیه آزاد نیا هستند.
این اثر در ۸ ماه تولید شد.