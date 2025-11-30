شوراهای اسلامی روستاها، صدای مردم و بازوان اجرایی توسعه محلی‌اند، صدایی که با پیگیری مشکلات و اجرای طرح‌های عمرانی، نقشی اساسی در بهبود زیرساخت‌ها و افزایش عدالت و رفاه اجتماعی دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، در گزارش پیش‌رو به روستای دریاس رفته‌ایم؛ جایی که مشارکت مردم و همراهی شوراها، چهره‌ای تازه از آبادانی رقم زده است.

نخستین جلوه این تحول، همدلی و همراهی اهالی است،نوایی که در دل روستا طنین‌انداز شده و زمینه‌ساز پیشرفت دریاس شده است. ساکنان روستا با اشاره به افزایش امکانات و بهبود سطح خدمات، مشارکت مردمی را مهم‌ترین عامل رشد سریع روستا می‌دانند.

در ادامه، اهالی و ماموستا سعید خضری، امام جماعت روستای دریاس، تأکید می‌کنند که تصمیم‌گیری‌های منطقی و اولویت‌بندی درست امور عمرانی، مسیر توسعه این روستا را شتاب بخشیده است.

با آغاز به کار شوراهای اسلامی، دریاس نفسی تازه گرفته است.

فرشاد ابراهیم‌پور، دهیار روستا، از پروژه‌هایی می‌گوید که طی سال‌های اخیر با همیاری مردم و شوراها به نتیجه رسیده و زمینه‌های رفاه اجتماعی را تقویت کرده است.

این روستا اکنون به نماد امید و زندگی تبدیل شده؛ از زمین ورزشی که فضایی شاداب برای جوانان فراهم کرده تا توسعه خدمات درمانی که بخشی از نیازهای اهالی را در خود روستا رفع می‌کند.

در کنار این‌ها، تولیدات کشاورزی و دامی همچنان جایگاه ویژه‌ای در اقتصاد دریاس دارد.

دامداران و چغندرکاران روستا با اشاره به افزایش بهره‌وری و حمایت‌های محلی، آینده تولید را روشن‌تر از گذشته می‌بینند.

برنامه‌ریزی هدفمند شوراها و دهیاری، همراه با مشارکت اثرگذار مردم، گام مهمی در مسیر بهبود مدیریت روستایی، استفاده صحیح از منابع و افزایش اعتماد عمومی برداشته است؛ تجربه‌ای که دریاس را به الگویی موفق در توسعه محلی تبدیل کرده است.

این‌ها همه حاصل همفکری، همراهی و وحدت مردم و شوراهای اسلامی روستاست؛ مسیری که نشان می‌دهد آبادانی با مشارکت مردم آغاز می‌شود.