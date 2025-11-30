دومین شهر پرجمعیت کشور، این روزها با چالش جدی کاهش بی‌ سابقه بارش‌ ها و منابع آبی رو به‌ رو است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مشهد گفت: حجم ذخیره سدهای تأمین‌کننده آب مشهد نسبت به سال گذشته کاهش قابل توجهی داشته است و برخی‌ از آنها از قابل‌ استفاده نیستند و تنها از سد دوستی برداشت محدودی انجام می‌ شود، به‌ گونه‌ ای که مجموع ذخایر سد دوستی نیز به کمتر از سه درصد از ظرفیت خود رسیده است.

حسین اسماعیلیان افزود: در شرایطی که منابع آبی با کاهش رو به‌ رو است، ۳۵ درصد مشهدی‌ ها مشترکان پرمصرف‌ هستند و یک درصد بدمصرف و بقیه خوش مصرف هستند.

اسماعیلیان ادامه داد: سرانه مصرف هر شهروند مشهدی در شبانه روز ۱۲۰ لیتر آب است که با مدیریت مصرف و استفاده ۷۰ لیتر در شبانه روز می‌ توان از بحران کم‌ آبی عبور کرد.

وی گفت: برای جلوگیری از جیره‌ بندی و قطع آب بهترین راه حل مدیریت مصرف و صرفه‌ جویی است.