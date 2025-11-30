پخش زنده
تیم فوتسال بهشتیسازه گرگان در هفته شانزدهم لیگ برتر فوتسال نتوانست از بحران نتایج ضعیف خارج شود و با نتیجه ۴ بر ۳ مقابل سنایچ ساوه شکست خورد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ بهشتیسازه در این مسابقه با محسن خبیری که بهعنوان سومین سرمربی این فصل روی نیمکت تیم نشسته بود، امیدوار بود روند ناکامیهایش را متوقف کند، اما با وجود تلاش بازیکنان و بازی نسبتاً پایاپای، در نهایت امتیازهای دیدار به مهمان ساوه ای رسید.
این شکست خانگی، وضعیت بهشتیسازه را در جدول دشوارتر کرد و این تیم همچنان در مسیر سخت رقابتهای لیگ برتر قرار دارد.