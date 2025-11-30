پخش زنده
کمتر از ۱۰ درصد ظرفیت سد زاینده رود، پُر است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیر بهره برداری سد زاینده رود با اشاره به خشکسالی کمسابقه و کاهش بارشها در سالهای اخیر و پاییز امسال گفت: هم اکنون ۱۲۳ میلیون متر مکعب آب در پشت سد زاینده رود ذخیره شده که این میزان کمتر از ۱۰ درصد ظرفیت سَد است.
احمدرضا صادقی با بیان اینکه سال گذشته میزان ذخیره حجم سد زاینده رود ۲۱۶ میلیون متر مکعب بوده است، افزود: میزان ذخیره سد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بیش از ۴۳ درصد کاهش یافته است.
وی گفت: میزان ورودی سد زاینده رود هم اکنون ۶.۵ متر مکعب بر ثانیه است.
مدیر بهره برداری سد زاینده رود ادامه داد: با توجه به پیش بینی هواشناسی مبنی بر ورود سامانه بارشی از روز دوشنبه در استان و بهبود وضعیت بارشها از ۱۵ آذر پیش بینی میشود، میزان ذخیره سد زاینده رود از وضعیت قرمز کمی فاصله بگیرد.
سد زایندهرود با ظرفیت اسمی یک میلیارد و ۲۳۹ میلیون مترمکعب بهعنوان یکی از اصلیترین سدهای مرکز کشور و تأمینکننده آب آشامیدنی، محیط زیست، کشاورزی و صنعت در منطقه مرکزی ایران است.
این سد قوسی شکل که سال ۱۳۴۹ به بهرهبرداری رسید در ۱۱۰ کیلومتری غرب اصفهان در شهرستان چادگان قرار دارد.
تالاب بینالمللی گاوخونی در شرق اصفهان یکی از بزرگترین و مهمترین تالابهای ایران محسوب میشود که اکنون در آستانه نابودی کامل قرار دارد.
شرکت آب و فاضلاب اصفهان، صد شهر و ۹۴۸ روستای استان را زیر پوشش قرار داده است.
استان اصفهان با حدود پنج میلیون و ۴۰۰ هزار نفر جمعیت دارای بیش از هزار و ۷۰۰ روستا و آبادی است.