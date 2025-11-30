فضای محدود گمرک مهران صادرات را متاثر کرد
با وجود افزایش حجم صادرات در گمرک مهران، محدودیت فضای محوطه تخلیه و بارگیری موجب اختلال در فرآیند صادرات و کاهش بهره وری در این مرز شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ گمرک مهران با هدف تسهیل صادرات کالاهای غیرنفتی سالها است فعالیت مستمر دارد، اما این روزها فعالان اقتصادی با چالشهایی مواجه شدهاند که یکی از مهمترین مطالبات آنان، استفاده از فضای پایانه مسافری برای جبران کمبود محوطه گمرک است.
با این حال، مسئولان پایانه مرزی این موضوع را غیرقانونی دانسته و تأکید میکنند که بر اساس ضوابط موجود، امکان بهرهبرداری تجاری و انجام عملیات مربوط به صادرات در محدوده پایانه مسافری وجود ندارد.
«قدرت کوخایی» مدیر پایانه مسافری مهران در این خصوص بیان کرد: طبق مقررات، پایانههای مرزی صرفاً محل عبور و مرور مسافر و کامیونها هستند و هرگونه عملیات تخلیه و بارگیری کالا در این پایانهها ممنوع است.
وی افزود: بر اساس اختیارات قانونی، مدیرکل گمرکات میتواند منطقهای مشخص را بهعنوان پسکرانه برای گمرک تعیین کند تا عملیات تخلیه و بارگیری در آن محل انجام شود و از داخل پایانه عبور کنند.
«سید عمار حائری » مدیر شرکت انبارهای عمومی مهران نیز عنوان کرد: در صورت فراهم شدن شرایط و ایجاد تفاهم میان گمرک و پایانه مرزی، این شرکت آمادگی دارد تجهیزات عملیاتی لازم را در محل مستقر کرده و حتی در صورت نیاز، مبلغ مشخصی را بهعنوان اجاره پرداخت کند.
گفتنی است با توجه به مشکلات زیرساختی در گمرک مهران و طبق اعلام مدیرکل گمرک استان ایلام، در هشت ماه نخست امسال بیش از ۱ میلیون و ۶۷۸ هزار تن کالا از این گمرک صادر شده است، با این حال، صادرات کالا نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهشی سهدرصدی را نشان میدهد.