واکسیناسیون هزار رأس دام در منطقه حفاظتشده بیرمی
رئیس پاسگاه منطقه حفاظت شده کوه بیرمی خاییز گفت: حدود هزار رأس گوسفند در منطقه حفاظتشده کوه بیرمی خاییز واکسینه شدند تا از گسترش بیماری تب برفکی به حیاتوحش جلوگیری شود.
، محمد محمدیفر از روند واکسیناسیون دامهای حاضر در مجاورت منطقه حفاظت شده کوه بیرمی خاییز بازدید و در گفتوگو با دامداران و بررسی مستندات، وضعیت اجرای طرح و نیازهای محلی را پیگیری کرد.
وی با بیان اینکه این بازدید با هدف بررسی تأثیر اقدامات پیشگیرانه بر سلامت زیستگاههای طبیعی و اطمینان از انتقال نیافتن بیماری به گونههای جانوری منطقه انجام شد، افزود: شبکه دامپزشکی شهرستان هر ساله با برنامهریزیهای مدون نسبتبه واکسینه نمودن دامها بر علیه بیماریهای شاخص اقدام میکند.
رئیس پاسگاه منطقه حفاظت شده کوه بیرمی خاییز یادآور شد: منطقه بیرمی یکی از زیستگاههای مهم حیاتوحش جنوب کشور است که با توجه به آنکه بعنوان یکی از مهمترین زیستگاههای کل و بر و قوچ و میش وحشی در استان بوشهر است، واکسیناسیون دامهای اهلی مجاور آن و کنترل بیماریهای دامی در آن نقش حیاتی در حفظ تنوع زیستی دارد.
تب برفکی یک بیماری ویروسی بسیار واگیردار است که بیشتر دامهای زوجسم مانند گاو و گوسفند را مبتلا میکند. این بیماری با علائمی، چون تب، زخمهای دهانی و لنگش همراه است و در صورت کنترل نشدن میتواند به سرعت در میان دامها و حتی حیاتوحش گسترش یابد.