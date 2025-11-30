به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک به نقل از نیویورک‌تایمز؛ رئیس‌جمهور آمریکا طی هفته‌های اخیر بار‌ها تأکید کرده که کارتل‌های موادمخدر یکی از بزرگ‌ترین تهدید‌ها علیه امنیت ایالات متحده هستند و باید با قدرت نابود شوند. اما کمتر از ۲۴ ساعت پس از این مواضع در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد که قصد دارد «خوان اورلاندو هرناندز»، رئیس‌جمهور سابق هندوراس و فردی که در آمریکا به جرم قاچاق موادمخدر محکوم شده، را عفو کامل بدهد؛ اقدامی که هنوز رسماً صادر نشده است.

این گزارش افزود: هرناندز به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های موفق آمریکا در پیگرد یک مقام عالی‌رتبه خارجی شناخته می‌شد. دادستان‌ها او را متهم کرده بودند که در ازای دریافت رشوه‌های کلان، مسیر انتقال کوکائین از ونزوئلا به آمریکا را تحت حمایت کامل دولت هندوراس امن کرده بود.

در ادامه آمده است که این تصمیم ترامپ با هم‌زمانی تهدید نظامی علیه ونزوئلا، تناقض چشمگیری در راهبرد کاخ سفید ایجاد کرده است. وی روز شنبه اعلام کرد که «تمامی حریم هوایی اطراف ونزوئلا بسته تلقی می‌شود» و از احتمال گسترش حملات علیه کارتل‌های وابسته به دولت کاراکاس سخن گفت.

این گزارش اضافه کرد: سناتور دموکرات تیم کین، عفو هرناندز را «غیرقابل‌قبول» خواند و تأکید کرد این اقدام عملاً روایت دولت ترامپ درباره مبارزه با قاچاق موادمخدر را بی‌اعتبار می‌کند. به گفته او، این تناقض پرسش‌های جدی درباره نیت واقعی دولت در عملیات ونزوئلا ایجاد می‌کند.

این روزنامه در پایان نوشت که هم‌زمان با این تصمیم جنجالی، وزارت دفاع آمریکا از گسترش عملیات نظامی در کارائیب خبر داده است. دولت ترامپ طی دو ماه گذشته نزدیک به دو ده‌ها حمله علیه قایق‌هایی که ادعا شده حامل مواد مخدر بوده‌اند انجام داده و بیش از ۸۰ نفر کشته شده‌اند؛ در حالی که دولت تاکنون هیچ مدرک علنی برای اثبات ادعای خود ارائه نکرده است. باوجود این، ترامپ همچنان بر فشار علیه دولت نیکولاس مادورو تأکید می‌کند و به‌طور خصوصی علاقه خود را به منابع نفتی ونزوئلا پنهان نمی‌سازد.