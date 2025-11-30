به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه رقابت‌های لیگ فوتبال دسته یک (جام آزادگان)، از ساعت ۱۵ امروز تیم فوتبال هوادار در خانه پذیرای بعثت کرمانشاه بود. هوادار پیش از این بازی با ۱۷ امتیاز در رده هفتم قرار داشت و نماینده کرمانشاه نیز با ۱۵ امتیاز و با حضور در رده یازدهم پا به این میدان گذاشت.

در دقیقه ۲۶ این بازی، محمدمهدی طهماسبی موفق شد هوادار را به گل برساند تا نیمه نخست این بازی با برتری این تیم به پایان برسد. در نیمه دوم علی دلیر موفق شد در دقیقه ۵۰ کار را به تساوی بکشد، اما یک دقیقه بعد باز هم هوادار به گل رسید و یک بار دیگر محمدمهدی طهماسبی ناجی تیمش شد.

خوشحالی هواداران هوادار دوام چندانی نداشت و در دقیقه ۶۸ محمدرضا حیدری یک بار دیگر بازی را به تساوی کشاند تا دو تیم به تساوی و یک امتیاز بازی رضایت بدهند. با این نتیجه هوادار به رده پنجم رفت و بعثت کرمانشاه نیز این هفته را در جایگاه یازدهم به پایان برد.