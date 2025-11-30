پخش زنده
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با مولوی فضل محمد حقانی، سفیر افغانستان در ایران با هدف تقویت روابط علمی و آموزشی بین ایران و افغانستان و فراهم کردن فرصتهای بهتر تحصیلی برای دانشجویان افغان دیدار کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ در این جلسه مسائل مرتبط با وضعیت دانشجویان افغان، تسهیل تحصیل آنان و ارتقای همکاریهای آموزشی بین دانشگاه آزاد و نهادهای آموزشی افغانستان بررسی شد.
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در این دیدار با تاکید بر اینکه کشور افغانستان با سابقه طولانی فرهنگی مشترک و نزدیک، همواره روابط بسیار خوب و مناسبی با جمهوری اسلامی ایران داشته است، گفت: واحد کابل دانشگاه آزاد اسلامی بسیار خوب عمل کرده و بسیاری از شخصیتهای مهم و برجسته در افغانستان فارغ التحصیل این واحد دانشگاهی هستند.
رنجبر افزود: دانشگاه آزاد اسلامی بزرگترین دانشگاه حضوری منطقه و سومین دانشگاه بزرگ حضوری جهان است و در رشتههای مختلف از علوم پزشکی، پیراپزشکی، علوم پایه، فنی و مهندسی، کشاورزی تا رشتههای علوم انسانی و در مقاطع تحصیلی فوق دیپلم تا دکتری فعالیت میکند.
وی گفت: دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی امسال در المپیاد پزشکی توانستند ۶ مدال طلا، یک نقره، ۳ برنز و ۲ دیپلم افتخار کسب کنند. همچنین جایزه پیامبر اعظم (ص) معروف به جایزه مصطفی که به نوعی جایزه نوبل جهان اسلام است با حضور دانشمندان داخلی و خارجی برگزار شد و برای اولین بار بخشی ویژه دانشمندان جوان زیر ۴۰ سال برگزار شد و در این بخش، یک نفر از اعضای هیات علمی واحد علوم و تحقیقات موفق به کسب جایزه شد.
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در ادامه به اهمیت دانشجویان افغانستانی در دانشگاه آزاد اسلامی اشاره کرد و افزود: دانشجویان افغانستانی ما بسیار نمونه و برجسته از نظر علمی، دانشی و اخلاقی هستند. ما هیچگاه مشکلی نداشتیم و مایلیم تعداد بیشتری از دانشجویان افغانستانی در دانشگاه حضور یابند.
وی با تاکید بر اینکه دانشگاه آزاد اسلامی تمام تلاش خود را برای تسهیل شرایط تحصیل دانشجویان افغانستانی انجام میدهد، افزود: کمیته مشترکی از معاونت بینالملل دانشگاه و سفارت افغانستان تشکیل خواهد شد تا با هماهنگی و رعایت قوانین و مقررات دانشگاه، بهترین امکانات آموزشی برای دانشجویان فراهم شود تا با آرامش و آسایش تحصیل کنند.
دکتر رنجبر افزود: ما انتظار داریم روابط علمی و آموزشی میان دانشگاه آزاد اسلامی و افغانستان عمیقتر شود و شاهد حضور گستردهتر دانشجویان افغانستانی در دانشگاه آزاد اسلامی باشیم، در ضمن مشکلات واحد کابل دانشگاه نیز بزودی برطرف شود.
مولوی فضل محمد حقانی، سفیر افغانستان در ایران، در این دیدار بر گسترش همکاریها میان دانشگاه آزاد اسلامی و افغانستان تأکید کرد و خواستار توسعه روابط علمی و آموزشی خوب و مستمر و همکاریهای علمی و فرهنگی بین ایران و افغانستان شد.