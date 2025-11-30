معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان گفت:چهارمین جشنواره چندرسانه‌ای میراث فرهنگی با شعار زیبای میراث ما، ایران ما به میزبانی استان خوزستان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حبییب الله فضل الله پور در نشست خبری با اصحاب رسانه افزود: این یک رویداد بسیار مهمی است که در سطح استان در حال وقوع است. این جشنواره با شعار زیبای "میراث ما، ایران ما" می‌تواند نقش مؤثری در انسجام ملی و تقویت هویت ایرانی خوزستانی داشته باشد.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های آینده ادامه داد: با توجه به اهمیت موضوع، جلساتی در هفته آینده برای رفع کاستی‌ها و آماده‌سازی هر چه بهتر این جشنواره برگزار خواهد شد. به فرمانداران مناطق پررنگ در برگزاری جشنواره نیز دستورات لازم ابلاغ خواهد شد.

معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان با اشاره به اینکه جشنواره چند رسانه‌ای میراث فرهنگی دی ماه امسال برگزار خواهد شد، خاطر نشان کرد: تاکنون ۴ هزار و ۷۱۸ اثر به دبیرخانه میراث فرهنگی استان رسیده و دریافت شده است. از این آثار ۱۲۹ اثر خارجی که از کشور‌های مختلف دنیا می‌باشد.

فضل الله پور تاکید کرد: هدف از برگزاری این جشنواره ایجاد تصویری واقعی از خوزستان مبتنی بر واقعیت‌های استان است. امیدوارم آنطور که باید و شاید تصویری از برجستگی‌ها، توانمندی‌ها و ظرفیت‌های واقعی استان در حوزه فرهنگی به مردم ایران مخابره کنیم.

وی در خصوص آمادگی استان خوزستان برای برگزاری این رویداد اظهار کرد: جلسات هماهنگی بسیار خوبی توسط حوزه میراث‌فرهنگی و دبیرخانه انجام شده و مجموعه استانداری خوزستان با ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های متناظر و پشتیبان، به لحاظ محتوایی و پشتیبانی اقدامات لازم را انجام خواهد داد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خوزستان نیز در این نشست با اشاره به جزئیات برگزاری این جشنواره اظهار کرد: این چهارمین جشنواره است که در سطح کشور برگزار می‌شود. استان خوزستان میزبان یک رویداد بین‌المللی است و از اهمیت بالایی برخوردار است و نیاز به بسیج همه ادارات و فعالان حوزه فرهنگی دارد. میزبانی این رویداد قبلاً برعهده استان‌های دیگر بود و امسال استان خوزستان میزبان این جشنواره در سطح ملی و بین‌المللی است.

محمد جوروند با بیان این‌که این جشنواره در ۹ بخش برگزار می‌شود، افزود: بخش سینمایی، رادیویی و تلویزیونی شامل تولیدات صوتی و تصویری مانند پادکست، مستند رادیویی، فیلم‌های کوتاه و بلند، سریال و پویانمایی است. تاکنون ۱۱۰ برنامه تلویزیونی، ۱۵ سریال، ۹۷ نماهنگ و ۲۰۵ اثر رادیویی به دبیرخانه رسیده است. بخش میراث دیجیتال شامل هنر‌های دیجیتال مانند انیمیشن، بازی‌های رایانه‌ای، واقعیت مجازی، سکو‌های دیجیتال و فناوری‌هایی مانند هوش مصنوعی، بلاک‌چین و NFT است که ۱۴۹ اثر در این بخش دریافت شده است.

وی ادامه داد: بخش آثار موسیقایی شامل شعر و ترانه به زبان‌های محلی، موسیقی دستگاهی، سبک‌های سنتی، تلفیقی و اجرا‌های زنده است. ۷۲ اثر تک‌نوازی و ۱۱۵ اثر در حوزه شعر و ترانه به دبیرخانه ارسال شده است. بخش عکس و پوستر شامل عکاسی طبیعت، عکاسی فرهنگی و قوم‌نگاری تصویری است. ۲۴۵۹ اثر در این بخش دریافت شده که بیشترین تعداد آثار را به خود اختصاص داده است.

مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خوزستان خاطر نشان کرد: در بخش آثار مکتوب که شامل مقالات علمی، کتاب‌ها و رساله‌های دانشگاهی می‌باشد، ۱۵۷ رساله به دبیرخانه ارسال شده است. بخش هنر‌های اجرایی و نمایشی شامل نمایش‌های آیینی و میدانی، تعزیه، نقالی، پرده‌خوانی و نمایش‌های عروسکی و خیابانی است که ۶۳ اثر در بخش تئاتر و ۱۰۶ اثر در بخش نمایشنامه دریافت شده است.

جوروند در ادامه گفت: پویش "میراث‌بانان آینده" ویژه کودکان و نوجوانان ۱۱ تا ۱۸ سال است که در قالب شعر، داستان، عکس و فیلم با محور میراث خانوادگی محلی و قومی آثاری ارسال کرده‌اند. ۷۷ اثر در این بخش دریافت شده است. بخش بین‌الملل مخصوص هنرمندان خارجی با محور میراث مشترک ایران فرهنگی است. ۱۲۹ اثر از هنرمندان خارجی به دبیرخانه رسیده است؛ رسیدن ۴۷۱۸ اثر به دبیرخانه یک اتفاق بسیار مهم است.

وی بیان کرد: برای بهره‌مندی همه شهرستان‌ها، برنامه‌های جانبی این جشنواره در ۱۱ شهرستان استان برگزار خواهد شد. این شهر‌ها شامل آبادان، خرمشهر، شوشتر، دزفول، شوش، ایذه، سوسنگرد، شادگان، بهبهان، امیدیه و ماهشهر هستند که دارای ظرفیت‌های ممتاز میراثی و گردشگری‌اند و ظرفیت‌هایی هستند که می‌توانیم بر روی آنها مانور دهیم و سرمایه‌گذاران را به این مناطق جذب کنیم. این یک برنامه فرهنگی و هنری با نگاهی به حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی است. برنامه‌ریزی اولیه برای برگزاری در ۱۰ دی ماه صورت گرفته بود، اما احتمالاً یک جابجایی کوچک خواهیم داشت، اما در همان دی ماه برگزار می‌شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان درباره گستردگی برنامه اظهار کرد: ما حدود ۴۰۰ نفر مهمان به مدت چهار شب خواهیم داشت که لیدر‌های فرهنگی ـ هنری کشور در حوزه‌های سینما، نمایش، شعر و ادبیات هستند. بزرگان فرهنگی کشور به مدت چهار روز از گشایش تا اختتامیه در استان خوزستان حضور خواهند داشت. ما باید از این فرصت نهایت استفاده را ببریم و ظرفیت‌های استان خوزستان را به نمایش بگذاریم.

جوروند درباره بخش ویژه جشنواره اظهار کرد: یک جایزه ویژه هم برای هنرمندان استان خوزستان در نظر گرفته شده است. دبیرخانه این بخش در خود استان خوزستان مستقر است و آثار باید با موضوع خوزستان باشند. از همه هنرمندان استان دعوت می‌کنم در این بخش شرکت کنند.