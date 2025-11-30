در هفته سوم لیگ برتر والیبال، تیم‌های گلستانی دو نتیجه متفاوت را رقم زدند؛ پاس گرگان با عملکردی قابل‌تحسین مقابل سایپا تهران به پیروزی رسید، اما استقلال گنبدکاووس برابر مهرگان نور شکست خورد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ پاس گرگان در دیداری حساس و جذاب توانست با نتیجه ۳ بر ۱ سایپا تهران را شکست دهد. بازیکنان پاس گرگان ست‌های اول، دوم و چهارم را با امتیازات ۲۵–۲۱، ۲۵–۲۰ و ۲۵–۲۱ به سود خود پایان دادند و تنها ست سوم را با نتیجه ۲۸–۲۶ واگذار کردند.

در دیگر بازی این هفته، استقلال گنبدکاووس روز دشواری را پشت سر گذاشت و با نتیجه ۳ بر صفر مغلوب مهرگان نور شد.

ست‌های این مسابقه با امتیازات ۲۷–۲۵، ۲۵–۱۹ و ۲۵–۱۸ به سود مهرگان نور خاتمه یافت.