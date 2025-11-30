پخش زنده
مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان یزد: توزیع نهادهها به صورت کاملاً الکترونیکی و از طریق سامانه هوشمند انجام میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمدحسن زارعیان گفت: از ابتدای فروردین تا پایان آبان ۱۴۰۴ روند تأمین و توزیع نهادههای یارانهای در استان با ثبات و شفافیت دنبال شده و مجموعاً سه هزار و ۹۴۳ تن انواع کود ازت، فسفات و پتاس در شبکه کارگزاری استان توزیع شده است.
وی افزود: توزیع نهادهها به صورت کاملاً الکترونیکی و از طریق سامانه هوشمند انجام میشود و این ساختار باعث کاهش خطا، افزایش سرعت تخصیص و دسترسی عادلانه بهره برداران شده است.
مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ادامه داد: در این بازه زمانی ۱۶هزار و ۹۸۵ حواله الکترونیکی صادر شده که نشان دهنده رشد تعامل کشاورزان با سامانه و اعتماد آنها به شبکه رسمی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی است.
زارعیان تصریح کرد: کودهای یارانهای از طریق انبارهای تحت پوشش و مراکز تأمین معتبر به صورت مستمر بارگیری و در اختیار کارگزاران استان قرار میگیرد تا کشاورزان بتوانند در کوتاهترین زمان نهاده موردنیاز خود را برای تقویت مزارع و باغات دریافت کنند.
مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان یزد اظهار داشت: تأمین پایدار نهادهها در فصل کشت از اولویتهای اصلی شرکت است و برنامه ریزی لازم برای استمرار این روند تا پایان سال انجام شده تا هیچ بهرهبردار یزدی با کمبود نهاده روبه رو نشود.