طبق تصمیم کمیته اضطرار آلودگی هوا که در محل سالن جلسات اداره کل محیط زیست استان قم برگزار شد، روز دوشنبه ۱۰ آذرماه، مدارس استان قم، تعطیل شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل استانداری قم، با توجه به آلودگی هوا و پیش بینی کارشناسان برای فردا، جلسه کمیته اضطرار آلودگی هوای استان قم، یکشنبه شب ۹ آذر ۱۴۰۴ در محل سالن جلسات اداره کل محیط زیست استان قم به ریاست ذبیح‌الله عبداللهی مدیرکل مدیریت بحران استان قم برگزار، و نتیجه آن اعلام تعطیلی کلیه مدارس استان قم در همه مقاطع تحصیلی در روز دوشنبه ۱۰ آذرماه ۱۴۰۴ بود.

البته دانشگاه‌ها، ادارات دولتی و بانک‌ها باز بوده و شامل این تعطیلی نمی‌شوند.

هم‌استانی‌های محترم به ویژه گروه‌های حساس (کودکان و سالمندان، بیماران قلبی و ریوی و زنان باردار) باید در روز دوشنبه، توصیه های بهداشتی از جمله کاهش حضور و فعالیت در فضای باز و استفاده از ماسک را به صورت جدی رعایت کنند.