به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان در نشست کارگروه کاهش آلودگی هوای اصفهان گفت: آلودگی هوای اصفهان به طور مستقیم سلامت شهروندان، زنان، کودکان و سالمندان را تهدید می‌کند و این موضوع از هر چیزی مهم‌تر است و هیچ بهانه‌ای برای کم‌کاری پذیرفته نیست.

منصور شیشه‌فروش با تأکید بر اینکه استان اصفهان تنها استانی است که دارای سند جامع کاهش آلودگی هوا مصوب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان است، گفت: در این سند برای ۱۷ دستگاه اجرایی، ۱۱۰ وظیفه مشخص تعریف شده است؛ ۱۷ دستگاه اصلی شامل شهرداری، اداره کل محیط زیست، آموزش و پرورش، دانشگاه‌های علوم پزشکی، شرکت پخش فرآورده‌های نفتی، پلیس راهور، صمت، راهداری، هواشناسی، شرکت گاز، شرکت برق و … هستند، این سند هم وظایف شرایط عادی و هم وظایف شرایط اضطرار را به‌طور جداگانه تعیین تکلیف کرده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با انتقاد از حضور نیافتن مدیران ارشد دستگاه‌های اجرایی مسوول در حوزه آلودگی هوا و اعزام نمایندگان غیرثابت به جلسات افزود: هر هفته تکرار می‌کنیم که باید خود مدیرکل یا حداقل یک نماینده تام‌الاختیار و ثابت در جلسات حضور داشته باشد، اما باز هم افراد جدید می‌آیند که از مصوبات قبلی بی‌خبرند، این رویه باید تمام شود.

وی با اشاره به مهم‌ترین دستور جلسه و مصوبات امروز گفت: هر ۱۷ دستگاه اجرایی موظفند بدون منتظر ماندن برای جلسه هفتگی کارگروه، در حوزه خودشان قرارگاه عملیاتی شبانه‌روزی تشکیل دهند، یک نفر مسئول ثابت و پیگیر تعیین کنند و گزارش هفتگی عملکرد به دبیرخانه اداره کل محیط زیست ارائه دهند، اگر این کار اجرا شود، ۸۰ درصد مشکلات حل می‌شود.

مدیرکل مدیریت بحران در ادامه به چند دستگاه از جمله شهرداری اصفهان دستور داد فوری قرارگاه ویژه برای ساماندهی و انتقال بیش از هزار و ۲۰۰ کارگاه آلاینده تشکیل دهد.

شیشه فروش ادامه داد: شهرداری اصفهان امشب جلسه اضطراری برگزار کند تا گشت‌های شبانه تقویت شود و با هرگونه آتش زدن ضایعات و بقایای گیاهی در فضای باز پارک‌ها و حاشیه زاینده‌رود قاطعانه برخورد شود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: لازم است پلیس راهور برخورد با خودرو‌های دودزا و فاقد معاینه فنی را تشدید کند؛ همچنین شرکت پخش فرآورده‌های نفتی باید از صبح فردا محدودیت ویژه گازوئیل را اعمال و عرضه سوخت پاک را در همه جایگاه‌ها تضمین کند.

شیشه فروش ادامه داد: ضروری است دانشگاه‌های علوم پزشکی و آموزش و پرورش استان اطلاعیه‌های بهداشتی مستمر صادر کنند، ورزش در فضای باز را ممنوع اعلام کنند و برای غیرحضوری شدن کلاس‌ها در صورت لزوم آمادگی کامل داشته باشند.

وی خطاب به نمایندگان همه دستگاه‌های حاضر در جلسه گفت: لازم است فوری برای جذب اعتبارات ملی نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی، نصب ایستگاه‌های جدید پایش هوا و سایر نیازمندی‌ها به تهران نامه‌نگاری شود.