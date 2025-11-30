پخش زنده
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: برنامه دولت از تعیین نرخ سوم بنزین این است که از محل درآمد این افزایش به تأمین مالی کالابرگ اختصاص یابد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، احمد میدری گفت: در ارتباط توزیع کالابرگ و تأمين مالی آن بر اساس اعتقاد و دغدغهای که آقای رئیسجمهور برای معیشت گروههای کمدرآمد دارند، اعلام کردند که هر میزان که نرخ سوخت در کارتهای اضطراری جایگاهها بیشتر شد، درآمد حاصل آن را در تأمين مالی کالابرگ بیاوریم. این دستور این هفته ابلاغ شده و باید محاسباتش اعلام شود که چه مقدار است.
وی یادآور شد: یکی از کارهایی که در این زمینه باید انجام شود، این است که نرخ کارت سوخت جایگاهداران به پنج هزار تومان برسد که این هم هنوز اجرا نشده و در این زمینه هنوز درآمدی برای دولت واریز نشده است.
میدری اظهار داشت: این تأمین مالی بر اساس دستوری است که رئیس جمهور به صراحت دادهاند. البته در آیین نامه نیامده، اما دستور رئیسجمهور است و خودشان هم مصرّ به انجام این کار هستند و حتما از منابع درآمد سوخت به کالابرگ اختصاص مییابد.