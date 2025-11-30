به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، سرپرست اداره کل کتابخانه‌ های عمومی خراسان رضوی گفت: طبق قانون نیم درصد از درآمدهای عمومی شهرداری ها در هر شهر مربوط به انجمن کتابخانه‌ های عمومی است اما ۲ سال است که شهرداری مشهد هیچ مبلغی واریز نکرده است.

حسین نوربخش امروز یکشنبه در نشست کمیسیون اجتماعی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی افزود: طبق قانون، شهرداری هر شهر موظف است نیم‌ درصد از درآمدهای عمومی خود را به انجمن کتابخانه‌ های عمومی اختصاص دهد. واریز نکردن این مبلغ باعث شده است تا برخی هزینه‌ های جاری اداره کل، که طبق قانون باید از این محل تأمین می‌شد، با مشکل مواجه شود و در شکل‌ گیری جلسات کمیته کتابخانه‌ داران نیز خلل ایجاد شود.

وی با اشاره به نقش حیاتی خیران در توسعه زیرساخت‌ های فرهنگی از همکاری مستمر این قشر با این اداره کل در زمینه بهسازی، نوسازی و تجهیز کتابخانه‌ ها قدردانی کرد.

نوربخش اظهار کرد: پارسال از محل اعتبارات مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی حدود ۶ میلیارد ریال برای توسعه کتابخانه‌ های سیار تخصیص یافت که ناچیز بود، رویکرد ما در قبال کمک‌ های خیران همیشه این بوده که اعتبارات برای هزینه‌ های جاری صرف نشود، بلکه مستقیم در فضای مطالعاتی و کتابخوانی هزینه شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به موفقیت‌ های اجرایی اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی اشاره و بیان کرد: کتابخانه سیار شهید روشنک در منطقه توس به عنوان نخستین کتابخانه سیار کشور شناخته می‌ شود و هم اکنون خراسان رضوی از منظر خدمات رتبه برتر کشور را در حوزه کتابخانه‌ های سیار دارد، بازدهی یک کتابخانه سیار طبق برآوردها پنج برابر یک کتابخانه عمومی است.

سرپرست اداره کل کتابخانه‌ های عمومی استان گفت: خراسان رضوی با ثبت بیش از ۱۲ هزار فعالیت فرهنگی در سامانه کتابخوانی در سال گذشته و ایجاد حدود ۴۰ سالن مطالعه دارای مجوز، بیشترین تعداد سالن را در سطح کشور به خود اختصاص داده است.