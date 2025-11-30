پخش زنده
سرمربی تیم فولاد خوزستان گفت: باور اینکه دیداری را که با شکلی بازی کردیم که موقعیتهایی بدست آوردیم، به تیر دروازه زدیم، پنالتی گرفتیم و واگذار کردیم، سخت است.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، یحیی گلمحمدی، سرمربی فولاد خوزستان در نشست خبری پس از شکست مقابل استقلال اظهار داشت: باور اینکه بازی را با این سبک بازی و موقعیتهای ایجاد شده، واگذار کردیم سخت است. ۳۰ دقیقه اول تیم حریف وارد زمین ما نشد و بازیکنان بازی خوبی را انجام دادند. از لحاظ فنی تیم برتر زمین بودیم.
وی ادامه داد: زمین بازی واقعاً کیفیت خوبی نداشت و نمیشد روی آن کار فنی انجام داد. حتی برای تمرین کردن هم خوب نیست. دو تیم مجبور بودند بازی بلند را انجام دهند. بازیکنان ذهنیت خوبی داشتند و بازی خوبی را انجام دادند، اما در زدن ضربات آخر مشکل داشتیم. باید بیشتر کار کنیم و به دست آمدن هر نتیجه بدی مسئولیت آن با من است. امیدوارم خودمان را زودتر پیدا کنیم. نباید جایگاه ما اینجای جدول باشد. از بازیکنان تشکر میکنم که بازی خوبی را انجام دادند. از هواداران که ما را تشویق کردن تشکر میکنم.
سرمربی تیم فوتبال فولاد خوزستان گفت: بازیکنان جوان به تیم اضافه شدهاند. از لحاظ فنی کیفیت خوبی داریم. تا نیم فصل باید با همین ترکیب جلو برویم. در هر پنجرهای فرصت تقویت است. باید تمرکز ما روی بازیهای آینده باشد و فعلا برای پنجرههای نقل و انتقالات صحبت نمیکنیم.
گلمحمدی افزود: خیلی بازیسازی انجام نشد و بخشی برای زمین و بخشی برای پرس دو تیم بود. کیفیت بد چمن ورزشگاه، دو تیم را میترساند. خیلی طبیعی بود که بازی مستقیم شود و این اتفاق هم افتاد. در خیلی از دقایق گردش توپ داشتیم، اگر موقعیتها گل میشد، نتیجه به گونه دیگری رقم میخورد.
وی درباره اشتباهات مرگبار علی نعمتی در خط دفاعی فولاد هم گفت: نعمتی بازیکن ملیپوش ماست. قطعاً به خاطر جایگاهی که دارد، فشار زیادی روی اوست. برخی از بازیکنان به خاطر جایگاهشان اشتباهاتشان بیشتر به چشم میآید، وگرنه نعمتی یکی از بازیکنان خوب ماست.