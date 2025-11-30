پخش زنده
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران از آغاز بررسی تخصصی پرونده فوت یک خانم جوان در یکی از بیمارستانهای دولتی ساری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران از ورود دستگاه قضایی به پرونده فوت یک خانم جوان در یکی از بیمارستانهای دولتی ساری و آغاز بررسیهای تخصصی خبر داد.
علیاکبر عالیشاه گفت: هیئتی متشکل از نمایندگان دادستانی کل کشور، دادستانی استان و مدیرکل پزشکی قانونی برای بررسی میدانی این حادثه در بیمارستان حاضر شدهاند.
وی با اشاره به حساسیت افکار عمومی درباره این پرونده افزود: این حادثه در پی مراجعه متوفی برای دریافت خدمات درمانی رخ داده و دستگاه قضایی بلافاصله وارد رسیدگی شده است.
دادستان مرکز مازندران تصریح کرد: هیئت بازرسان ویژه با حضور در بخشهای مرتبط، تمام مستندات، پروندهها و گزارشهای پزشکی را بهصورت دقیق بررسی کرده و با کادر درمان و مسئولان بیمارستان گفتوگو کردهاند.
عالیشاه با تأکید بر لزوم شفافسازی کامل خاطرنشان کرد: در صورت احراز قصور یا ترکفعل در هر سطحی، برخورد قانونی و قاطع صورت خواهد گرفت.
وی با ابراز همدردی با خانواده متوفی گفت: پیگیریها با دقت، سرعت و شفافیت ادامه دارد و نتیجه رسمی علت فوت پس از اعلام پزشکی قانونی اطلاعرسانی خواهد شد.