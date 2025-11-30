پخش زنده
خبرگزاری صدا و سیمای گیلان در نخستین جشنواره ملی رسانهای چای، رتبه برتر را کسب کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ در این جشنواره، حمیدرضا جمال امیدی خبرنگار خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، با گزارش خبری «داستان یک استکان چای»، رتبه نخست بخش گزارش ویدیویی جشنواره رسانهای چای را کسب کرد.
این گزارش داستان ورود چای به ایران و اقدامات مرحوم کاشف السلطنه در این حوزه را روایت کرده است که علاوه بر پخش، از بخشهای خبری شبکه استانی باران و از بخشهای خبری شبکههای سراسری رسانه ملی هم پخش شده است.
علیرضا مسچیان، فرماندار لاهیجان و رییس برگزاری نخستین جشنواره ملی رسانهای چای گفت: ۴۷۴ اثر از ۷ استان کشور به دبیرخانه این جشنواره ارسال شد که در آیین اختتامیه، از ۲۵ اثر برتر در ۸ بخش تقدیر شد.