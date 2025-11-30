به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی شمار جانبازان بالای ۷۰ درصد این استان را ۵۱۴ نفر عنوان کرد و گفت: ۶۶ نفر از این تعداد دارای عارضه شیمیایی هستند.

صدیقه خدیوی افزود: با شهادت سالانه تعدادی از این اسوه های ایثار، ۲۰۵ نفر از جانبازان ۷۰ درصد خراسان رضوی در سال های گذشته شهید شده‌ اند.

وی بیان کرد: پیش از این تعداد جانبازان ۷۰ درصد خراسان رضوی که پرونده آنها در بنیاد شهید و ایثارگران خراسان رضوی به عنوان جانباز در قید حیات ثبت شده بود، ۷۱۹ نفر بوده است.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی ادامه داد: با شهادت جانباز ۷۰ درصد «قاسم علیزاده» شمار جانبازان ۷۰ درصد استان به ۵۱۴ نفر رسیده است.

خدیوی اضافه کرد: «شهادت این جانباز سرافراز را تبریک و تسلیت گفته و برای خانواده معزز ایشان از درگاه خداوند منان صبر جمیل و اجر جزیل مسالت دارم».

وی گفت: آیین تشییع این اسوه صبر و استقامت فردا (دوشنبه) ساعت ۹ صبح از محل مهدیه مشهد در خیابان امام رضا (ع) به سمت حرم مطهر رضوی برگزار می شود.

«قاسم علیزاده» متولد ۱۳۴۴ در قالب نیروهای سپاه پاسداران که به منطقه سردشت عازم شد، در ۲۲ مهر ۱۳۶۱ از ناحیه کمر مجروح و قطع نخاع و به مقام جانبازی نایل آمد و پس از ۴۳ سال زندگی با عوارض جراحت جنگی امروز (نهم آذرماه) به همرزمان شهیدش پیوست.

مردم خراسان رضوی ۱۷ هزار و ۴۰۵ شهید، ۵۷ هزار و ۸۵۹ جانباز و سه هزار و ۳۹۸ آزاده در راه حراست از کیان کشور و آرمان‌ های انقلاب اسلامی تقدیم کرده‌ اند.