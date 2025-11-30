پخش زنده
امروز: -
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان پلدشت گفت: اجلاسیه یک صد و دو شهید سرافراز این شهرستان برگزار میشود .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ سرهنگ موسی عطاری در جلسه هماهنگی این اجلاسیه که در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد گفت: اجلاسیه ۱۰۲ شهید سرافراز شهرستان پلدشت در راستای برگزاری کنگره ۱۲ هزار شهید آذربایجان غربی این هفته در سالن بصیرت شهرستان با حضور اقشار مختلف مردم. خانوادههای معظم شهداء و مسئولین برگزار خواهد شد.
رعنا قربانی فرماندار شهرستان پلدشت هم در این جلسه گفت: ما امروز هر چه داریم به برکت خون پاک شهداست و وظیفه داریم با برگزاری یادوارههای شهداء هم دین خود را نسبت به مجاهدت هاای آنان ادا؛ و هم یاد و خاطر ه آن سفر کردههای آسمانی را گرامی بداریم.
این اجلاسیه روز چهارشنبه هفته جاری در سالن بصیرت شهرستان پلدشت برگزار خواهد شد.